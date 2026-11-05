Poliția din Ucraina anunță că numărul morților de la centrele de ajutor bombardate de Rusia a crescut la 42

Numărul oamenilor uciși în urma bombardamentelor asupra punctelor de distribuție a ajutoarelor din regiunea Zaporojie a crescut la 42, a transmis poliția ucraineană.

Bombardamentul, care a avut loc luni, este considerat cel mai sângeros atac al Rusiei din acest an.

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Polițiștii au anunțat pe Telegram că până la 33 de oameni au rămas îngropați sub dărâmâturile din satul Komyshuvakha.

Eforturile de salvare și de identificare a persoanelor ucise continuă, potrivit Reuters.

Miercuri, Ivan Fedorov, co-președintele Consiliului Regional de Apărare din Zaporojie, a spus că sunt 59 de persoane dispărute.

Sursa Foto: Facebook, Volodimir Zelenski