18 aug. 2025, 21:23, Economic
Economistul și jurnalistul Iancu Guda atrage atenția: pensionarii din România vor avea un viitor sumbru! Vor avea de ales între a duce un trai de subzistență sau să muncească până la moarte.

Ce pensii vor încasa românii din generația decrețeilor?

Pensia publică reprezintă 43% din salariul mediu. În 10 ani, va coborî la 32%. Iar în 20 ani, va coborî la 25%.  Asta ar însemna că viitorii pensionari vor încasa câte o pensie în valoare de 1.300 de lei, în banii de azi.

Iancu Guda susține că singura soluție pentru prevenirea acestui scenariu sumbru este consolidarea Pilonului II de pensii private obligatorii. Însă, actualul sistem public (Pilonul I) este deja în colaps.

Potrivit calculelor economistului Guda, fiecare leu virat la Pilonul II ar putea aduce o pensie de 2,3 ori mai mare decât un leu lăsat în Pilonul I. Fondurile de pensii private au avut un randament mai mare  în ultimii 18 ani, de 2,5 ori peste inflație, în ciuda crizelor economice.

„Nu se pierde nimic, nu se confiscă nimic. Totul ține de cum alegem să ne asigurăm viitorul”, a spus economistul, potrivit EVZ.

