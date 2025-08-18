Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”

Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”

Bianca Dogaru
18 aug. 2025, 17:02, Actualitate
Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe pagina sa oficială de Facebook, după întâlnirea cu membrii Organizației Seniorilor Social-Democrați că pensionarii au fost „sprijinul constant” al partidului în cele mai dificile momente politice. Acesta a subliniat și importanța recalculării pensiilor și a investițiilor pentru menținerea creșterii economice.

Sorin Grindeanu a vorbit astăzi în fața câtorva zeci de seniori din cadrul Biroului Executiv Central al Organizației Seniorilor Social-Democrați (OSSD România). Liderul interimar al PSD a precizat faptul că pensionarii au reprezentat un sprijin important pentru partid de-a lungul anilor, motiv pentru care, Grindeanu se simte „mândru” că PSD a fost cel care a majorat semnificativ pensiile.

„Știu foarte bine că, în cele mai grele momente prin care a trecut PSD, pensionarii au fost alături de partid, iar, prin votul lor, PSD a rămas de fiecare dată cel mai important partid de pe scena politică a României. De aceea, pentru mine este o mândrie că PSD a fost partidul care a eliminat inechitățile și a majorat semnificativ pensiile din România, prin recalcularea pensiilor și stabilirea unor reguli clare pentru ieșirea la pensie,” a spus Grindeanu.
Liderul social-democrat a evidențiat că reforma sistemului de pensii a fost posibilă datorită creșterii economie constante din ultimii ani și a pledat pentru continuarea investițiilor în comunități și în infrastructura majoră.
„Într-adevăr, recalcularea pensiilor nu ar fi fost posibilă dacă, în ultimii ani, nu am fi avut o creștere economică constantă. De aceea, continuarea investițiilor, atât în comunitățile locale, cât și în mare infrastructură, este absolut necesară! Mai mult, după pachetul 2 de măsuri care vizează reducerea privilegiilor și taxarea corectă a externalizării profiturilor multinaționalelor, pentru care PSD și-a dat deja acordul, trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică. Pentru că doar creșterea economică va putea proteja nivelul de trai ai românilor, fie ei pensionari sau salariați,” a mai adăugat liderul interimar al partidului. 
De asemenea, Grindeanu a făcut trimitere la măsurile fiscale aflate în dezbatere, menționând că PSD susține pachetul 2, care vizează reducerea privilegiilor și taxarea profiturilor externalizate de multinaționale. În opinia sa, următorul pas ar trebui să fie măsuri pentru relansarea economiei.

Sursa foto: Pagina de Facebook Sorin Grindeanu

CITEȘTE ȘI:

Capitala, BLOCATĂ de bicicliști! Pe 31 august, Bucureștiul devine scenă pentru Tour de France România

Rata de promovare la BAC 2025, sesiunea de toamnă, atinge MINIMUL ultimilor 7 ani

SCANDAL în China! Swatch retrage o reclamă acuzată de rasism, după apeluri la boicot

Citește și

EXTERNE TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
18:03
TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
ACTUALITATE Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
17:56
Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
FOTO Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează
17:35
Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” / Ce urmează
EXTERNE Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski: „O zi importantă! Știrile false au eșuat”
17:23
Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski: „O zi importantă! Știrile false au eșuat”
GALERIE FOTO Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”
16:46
Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”
ULTIMA ORĂ Sistemul de educație, bulversat de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu profesorii cu norme incomplete și cei afectați de restrângeri de posturi
16:38
Sistemul de educație, bulversat de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu profesorii cu norme incomplete și cei afectați de restrângeri de posturi
Mediafax
Președintele Nicușor Dan, în vizită la Roșia Montană
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furie
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Cercetătorii sunt derutați de un „mineral extraterestru” care se comportă într-un mod ciudat atunci când este încălzit
EXTERNE Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
18:23
Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
VIDEO Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
18:21
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
HOROSCOP Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
18:12
Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
EXTERNE Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
17:59
Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
DESTINAȚII Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
17:58
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
EXTERNE Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice
17:46
Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice