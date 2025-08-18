Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe pagina sa oficială de Facebook, după întâlnirea cu membrii Organizației Seniorilor Social-Democrați că pensionarii au fost „sprijinul constant” al partidului în cele mai dificile momente politice. Acesta a subliniat și importanța recalculării pensiilor și a investițiilor pentru menținerea creșterii economice.

Sorin Grindeanu a vorbit astăzi în fața câtorva zeci de seniori din cadrul Biroului Executiv Central al Organizației Seniorilor Social-Democrați (OSSD România). Liderul interimar al PSD a precizat faptul că pensionarii au reprezentat un sprijin important pentru partid de-a lungul anilor, motiv pentru care, Grindeanu se simte „mândru” că PSD a fost cel care a majorat semnificativ pensiile.

„Știu foarte bine că, în cele mai grele momente prin care a trecut PSD, pensionarii au fost alături de partid, iar, prin votul lor, PSD a rămas de fiecare dată cel mai important partid de pe scena politică a României. De aceea, pentru mine este o mândrie că PSD a fost partidul care a eliminat inechitățile și a majorat semnificativ pensiile din România, prin recalcularea pensiilor și stabilirea unor reguli clare pentru ieșirea la pensie,” a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a evidențiat că reforma sistemului de pensii a fost posibilă datorită creșterii economie constante din ultimii ani și a pledat pentru continuarea investițiilor în comunități și în infrastructura majoră.

„Într-adevăr, recalcularea pensiilor nu ar fi fost posibilă dacă, în ultimii ani, nu am fi avut o creștere economică constantă. De aceea, continuarea investițiilor, atât în comunitățile locale, cât și în mare infrastructură, este absolut necesară! Mai mult, după pachetul 2 de măsuri care vizează reducerea privilegiilor și taxarea corectă a externalizării profiturilor multinaționalelor, pentru care PSD și-a dat deja acordul, trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică. Pentru că doar creșterea economică va putea proteja nivelul de trai ai românilor, fie ei pensionari sau salariați,” a mai adăugat liderul interimar al partidului. De asemenea, Grindeanu a făcut trimitere la măsurile fiscale aflate în dezbatere, menționând că PSD susține pachetul 2, care vizează reducerea privilegiilor și taxarea profiturilor externalizate de multinaționale. În opinia sa, următorul pas ar trebui să fie măsuri pentru relansarea economiei.

Sursa foto: Pagina de Facebook Sorin Grindeanu

