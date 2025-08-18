Sorin Grindeanu: „Recalcularea PENSIILOR nu este o risipă bugetară, ci o reformă necesară”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe pagina sa oficială de Facebook, după întâlnirea cu membrii Organizației Seniorilor Social-Democrați că pensionarii au fost „sprijinul constant” al partidului în cele mai dificile momente politice. Acesta a subliniat și importanța recalculării pensiilor și a investițiilor pentru menținerea creșterii economice.
Sorin Grindeanu a vorbit astăzi în fața câtorva zeci de seniori din cadrul Biroului Executiv Central al Organizației Seniorilor Social-Democrați (OSSD România). Liderul interimar al PSD a precizat faptul că pensionarii au reprezentat un sprijin important pentru partid de-a lungul anilor, motiv pentru care, Grindeanu se simte „mândru” că PSD a fost cel care a majorat semnificativ pensiile.
„Știu foarte bine că, în cele mai grele momente prin care a trecut PSD, pensionarii au fost alături de partid, iar, prin votul lor, PSD a rămas de fiecare dată cel mai important partid de pe scena politică a României. De aceea, pentru mine este o mândrie că PSD a fost partidul care a eliminat inechitățile și a majorat semnificativ pensiile din România, prin recalcularea pensiilor și stabilirea unor reguli clare pentru ieșirea la pensie,” a spus Grindeanu.
„Într-adevăr, recalcularea pensiilor nu ar fi fost posibilă dacă, în ultimii ani, nu am fi avut o creștere economică constantă. De aceea, continuarea investițiilor, atât în comunitățile locale, cât și în mare infrastructură, este absolut necesară! Mai mult, după pachetul 2 de măsuri care vizează reducerea privilegiilor și taxarea corectă a externalizării profiturilor multinaționalelor, pentru care PSD și-a dat deja acordul, trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică. Pentru că doar creșterea economică va putea proteja nivelul de trai ai românilor, fie ei pensionari sau salariați,” a mai adăugat liderul interimar al partidului.
Sursa foto: Pagina de Facebook Sorin Grindeanu
