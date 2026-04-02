Ce salarii au florăresele de la Magnolia, Floria, Iris, Maison d’Or, OK Flora si Florăria Magheru. Cine câștigă mai mult acum, în 2026.

La Magnolia, salariul de bază net variază între 2.800 – 3.200 de lei. Se oferă bonusuri/tichete în valoare de 400-600 de lei, ceea ce înseamnă că salariul ajunge la 3.200 – 3.800 lei.

La Floria, salariul de bază net este de 2.700 – 3.100 lei, iar bonusurile/tichetele ajung la 300 – 500 lei. Totalul salariului se ridică astfel la 3.000 – 3.600 lei.

La Iris, salariul de bază net se situează între 3.000 – 3.500 lei, iar bonusurile/tichetele ajung la 500-800 lei lunar. Astfel, o angajată a florăriei ajunge să câștige 3.500 – 4.300 lei net.

Maison d’Or plătește un salariu de bază net de 3.200 – 3.800 lei, la care se adaugă bonusuri/tichete de 400-700 lei, iar totalul ar ajunge la 3.600-4.500 lei.

OK Flora oferă un salariu de bază net de 2.700-3.200 lei, iar bonusuri/tichete de 300 – 500 lei. Salariul ajunge astfel la 3.000 – 3.700 lei.

Florăria Magheru poate da un salariu de bază net de 2.600 – 3.000 lei, cu bonusuri/tichete de 200-400 lei. Astfel, totalul ajunge la 2.800 – 3.400 lei.

