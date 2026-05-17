Axios: Cuba a achiziționat peste de 300 de drone din Rusia și Iran. Guantanamo Bay și vasele SUA ar putea fi atacate

Cuba a achiziționat mai mult de 300 de drone militare. Recent, regimul de la Havana ar fi luat în considerare și ar fi dezbătut planuri pentru a ataca ținte SUA. 

Printre țintele care ar fi fost vizate: baza SUA de la Guantanamo Bay, basele americane și baza americană din Key West, situată la 90 de mile nord de Havana.

Potrivit unor informații clasificate distribuite de Axios , Cuba ar fi achiziționat dronele din Federația Rusă și Iran.

Informația ar putea deveni un pretext pentru declanșarea unei acțiuni militare a Statelor Unite. Administrația Trump vede regimul din Cuba ca pe un pericol iminent.

„Când aceste tipuri de tehnologii sunt atât de apropiate și la un actor rău intenționat, de la grupări teroriste, carteluri de droguri, iranieni și ruși, este tulburător. Este o amenințare în creștere”, a spus oficialul sub anonimat.

Președintele Donald Trump a spus în mod repetat că își dorește răsturnarea regimului comunist și anexarea Cubei de către SUA.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit joi n Cuba și a avertizat oficialii cubanezi asupra angajaării în ostilități. El le-a mai cerut cubanezilor să răstoarne guvernul totalitar dacă vor ca sancțiunile impuse de SUA să ia sfârșit.

Miercuri, Departamentul de Justiție a plănuit să-l pună sub acuzare pe fostul președinte cubanez, Raul Castro, liderul de facto și fratele dictatorului cubanez decedat, Fidel Castro.

Sursa Foto: Shutterstock

