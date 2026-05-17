Georgescu și Nicușor Dan conduc topul încrederii în politicienii din România. Pe ce loc se află Ilie Bolojan
Un nou sondaj realizat de CURS în perioada 1–14 mai 2026 arată un nivel ridicat de neîncredere și pesimism în rândul românilor, atât față de direcția în care merge țara, cât și față de actuala clasa politică. În clasamentul încrederii în liderii politici, primele poziții sunt ocupate de Călin Georgescu și Nicușor Dan, în timp ce Ilie Bolojan se află pe locul al treilea.

Românii cred în continuare că țara merge într-o direcție greșită

  • Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.664 de persoane adulte din România, prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților. Marja de eroare este de +/-2,4%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit sondajului, 82% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, iar doar 15% cred că lucrurile evoluează în direcția bună. Perspectivele privind viitorul rămân negative. Aproape jumătate dintre români, respectiv 44%, spun că sunt mai degrabă pesimiști în legătură cu următorii cinci ani, iar alți 26% afirmă că sunt foarte pesimiști. Doar 28% se declară optimiști.

Biserica și Armata, instituțiile cu cea mai mare cotă de încredere

În ceea ce privește instituțiile, Biserica Ortodoxă Română și Armata continuă să conducă în topul încrederii, cu 79%, respectiv 76%.

Poliția și autoritățile locale depășesc și ele pragul majorității, având 55% și 53% încredere din partea respondenților. La polul opus se află instituțiile centrale ale statului. Parlamentul este creditat cu doar 24% încredere, Guvernul cu 26%, iar Justiția cu 20%. Președinția este cotată la 31%.

Încrederea în personalitățile politice: Călin Georgescu și Nicușor Dan, în fruntea clasamentului

Clasamentul liderilor politici este condus de Călin Georgescu, care are 32% încredere multă și foarte multă. La mică distanță se află Nicușor Dan, cu 31%.

Ilie Bolojan ocupă poziția a treia, cu 25%, fiind urmat de George Simion, cotat la 23%. În jurul pragului de 21% se află Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu.

Cum ar vota românii la parlamentare

Potrivit cercetării, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, Alianța pentru Unirea Românilor ar obține 32% din voturi și ar rămâne principala forță politică. Partidul Social Democrat este cotat la 24%, iar Partidul Național Liberal la 20%. Uniunea Salvați România ar obține 10%, iar Uniunea Democrată Maghiară din România ar intra la limită în Parlament, cu 5%.

De altfel, sondajul a scos în evidență și nivelul redus de încredere în partidele politice. 35% dintre respondenți spun că au puțină încredere în formațiunile existente, iar 33% declară că nu au deloc încredere. Doar 30% afirmă că au multă sau foarte multă încredere în actualele partide.

Ce cred românii despre alegerile anticipate

De asemenea, 56% dintre cei chestionați consideră că România ar avea nevoie de alegeri anticipate, în timp ce 41% se declară împotriva unei astfel de soluții.

