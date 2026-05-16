Prima pagină » Economic » Agenția de rating S&P Global avertizează că ar putea reduce ratingul României dacă impasul guvernamental se prelungește

S&P Global, una dintre principalele agenții mondiale de rating financiar, avertizează România că îi poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungește. 

Ratingul României pe termen lung a fost confirmat de agenție, cu perspectivă stabilă, printr-un raport neprogramat, determinat de căderea guvernului. S&P este prima dintre cele trei mari agenții de rating care transmite oficial un mesaj după demiterea guvernului Bolojan.

„Dizolvarea coaliţiei formată din patru partide va complica eforturile de reducere a dublului deficit ridicat al României – deficitul de cont curent şi deficitul fiscal – pe măsură ce se apropie alegerile din 2028. Cu toate acestea, există un consens larg între partide pentru ajustări şi reforme fiscale suplimentare în 2027, iar un nou guvern este probabil să se formeze în următoarele săptămâni”, a transmis agenţia. 

Ratingul ar putea fi redus dacă criza politică se prelungește

S&P avertizează că ratingul țării noastre ar putea fi redus dacă instabilitatea politică se prelungește.

„Ne-am putea reduce ratingurile privind România dacă impasul său guvernamental s-ar prelungi sau ar duce la incapacitatea de a reduce şi mai mult deficitele fiscale în 2027. Credem că, dacă Guvernul României nu este în măsură să obţină intrările de fonduri preconizate ale UE în perioada 2026-2027, acest lucru ar limita perspectivele de creştere ale economiei, ar complica consolidarea fiscală a Guvernului şi ar amplifica riscurile balanţei de plăţi”, avertizează agenţia de rating.

De asemenea, agenția de rating spune că ar putea lua în considerare o retrogradare dacă presiunile externe se intensifică. De exemplu, o perturbare mai severă sau de durată a pieței energetice cauzată de războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta așteptările privind inflația pe termen mediu în România și ar slăbi semnificativ creșterea economică, poziția balanței de plăți și rezultatele fiscale ale țării.

S&P se așteaptă că România să obțină toate finanțările UE în 2026

Perspectivele economice ar putea fi revizuite la stabile dacă deficitele externe și fiscale ale României s-ar restrânge substanțial, susținute de o revenire a creșterii economice. Așteptările S&P sunt ca un consens fiscal larg între partidele cheie să sprijine măsuri de consolidare considerabile în 2026 si 2027, inclusiv aprobarea unui buget credibil anul viitor.

„De asemenea, ne aşteptăm ca România să obţină majoritatea facilităţilor de finanţare disponibile ale UE în acest an (în valoare de până la 3,5% din PIB-ul său), ceea ce ar putea acoperi o parte semnificativă a cerinţelor ridicate de finanţare externă ale României”, notează S&P. 

Scenariile pentru formarea unui guvern

Scenariile la care se aşteaptă agenția de rating sunt: coaliţia anterioară revine şi este de acord asupra unui nou prim-ministru, poate un tehnocrat; formarea unui guvern minoritar care să se bazeze pe sprijinul partidelor non-coaliţii din cadrul parlamentului.

De asemenea, varianta alegerilor anticipate sunt considerate puțin probabile, argumentele fiind că România nu a organizat alegeri parlamentare anticipate în istoria sa post-comunistă, mediul politic actual oferă.

