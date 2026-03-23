Cel mai bătrân florar din Europa a fost din România. Secretul arădeanului care a vândut milioane de flori până în ultima clipă a vieții

Până în anul 2022, zeci de mii de zambile și lalele așteptau cuminți Ziua îndrăgostiților, apoi zilele-omagiu pentru femei de 1 și 8 Martie, în cea mai veche seră din Arad. Deținută de un florar trecut de 90 de ani, Alois Weil, care a deținut mult timp titlul de cel mai bătrân florar din Europa, sera oferea un peisaj încântător, care desfăta deopotrivă simțurile și sufletul. De-a lungul unei vieți de muncă, Alois Weil a vândut din rodul său milioane de flori, și nu este o exagerare. Numai de 1 și 8 Martie, arădeanul spunea că vinde 100.000 de fire de flori. Afacerea cu flori a familiei Weil a fost transmisă din tată în fiu.

O mare colorată și înmiresmată de câteva zeci de mii de fire de lalele și zambile își aștepta clienții cu fiecare ocazie specială, dar mai ales primăvara.

O poveste de dragoste de aproape un secol

Miresmele primăverii umpleau mereu toate colțurile serei, iar clienții dădeau imediat năvală. Un fir de zambilă luat direct din sera venerabilului domn Alois costa 5 lei, însă până la piață prețul creștea chiar și de 3 ori, lucru bine știut de comercianții din piața Aradului. Aceștia le cumpărau chiar de la seră, pentru că erau ieftine și frumoase.

Cel mai bătrân florar din țară și din Europa, Alois Weil, a deținut cea mai veche seră din Arad, care în 2021 avea un secol de existență. Aici a cultivat de zeci de ani flori, o desfătare pentru zeci de mii de oameni până la 94 de ani, când arădeanul s-a stins din viață.

Florarul mărturisea că își păstrează forma, longevitatea și pofta de viață faptului că este înconjurat de flori, pentru care avea o adevărată pasiune. Doar 7 ani, cât a fost deportat în Rusia, a stat departe venerabilul arădean de gingașele sale flori.

După eliberare, povestea de dragoste a continuat neîntrerupt până când inima sa s-a oprit, pe 22 iunie 2022,, scria specialarad.

Însă, pentru ca lalelele și zambilele să înflorească în prag de primăvară, munca din sere trebuia începută încă din toamnă pentru a pregăti cum se cuvine sezonul sărbătorii florale.

Domnul Alois vindea sute de mii de flori pe sezon

Trebuie spus că afacerea sa era una de sezon. După Ziua Îndrăgostiților și sărbătorile dedicate femeii din 1 și 8 martie, serele arădeanului intrau într-un binemeritat repaos. Până în sezonul viitor, când cunoașteau din nou exuberanța florilor viu colorate și parfumate.

Foarte activ până în ultima clipă a vieții (a trecut la Domnul în anul 2022), domnul Alois a vândut milioane de fire de flori, în decursul a zeci de ani. Numai de 1 și 8 Martie, arădeanul spunea că vinde 100.000 de fire de flori și sute de mii de fire pe sezon. Sera a fost înființată de tatăl său în 1921, pe strada Gladiolelor, din cartierul Aradul Nou.

Cultiva zambile și lalele după tehnica folosită acum 100 de ani de tatăl său

Alois a început să cultive flori când era doar un puști. La mijlocul anilor 1930, familia deținea o florărie care funcționa în somptuosul Palat Neumann, chiar în centrul orașului, vis-a-vis de primărie. Jumătate de milion de flori, lalele și zambile înfloreau anual în serele acestuia, care foloseau o tehnică moștenită de la tatăl lui Alois, mai nota sursa citată.

Mai bine de 8 decenii s-a ocupat de cultivarea florilor în sera moștenire de familie. Evident, autoritățile locale au apreciat cariera sa de excepție și i-au acordat florarului o diplomă de onoare a orașului Arad.

„Dacă m-aș opri, probabil nu aș trăi mai mult de câteva zile”

Cariera sa excepțională s-a bazat pe o vivacitate deosebită. Recunoștea că fără flori, viața lui ar fi pustie, așa că stătea din zori până la amurg în seră. Deloc metaforic, acestea i-au prelungit viața. Ajuta personal la livrări și și-a reînnoit permisul auto la 91 de ani.

„Mă bucur că, recent, mi-a fost reânnoit permisul de conducere, pentru încă 10 ani. Eu mai conduc mașina și ajut uneori la livrări. În general, sunt în seră de cum răsare soarele și până noaptea târziu, asta este viața mea. Dacă m-aș opri, probabil nu aș trăi mai mult de câteva zile”, spunea florarul în anul 2019.

A sărbătorit un secol de viață al serei sale

Arădeanul importa bulbi de lalele mai ales din Olanda, țara renumită pentru cultivarea acestei flori elegante. Culorile sale favorite erau albastru, galben și roșu, cele ale drapelului national. De notat că această combinatie i-a fost comandată și de unele primării, interesate să planteze lalele tricolore în parcuriși spațiul public.

Domnul Alois spera să trăiască cel puțin până în 2021, anul când afacerea moștenită de la tatăl său ar fi împlinit un secol, dorind să pregătească un eveniment public prin care să marcheze aniversarea. A apucat să vadă acest miracol, iar după încă un an, în 2022, și-a luat adio de la florile sale.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Cât costă o ciorbă de pește la Festivalul Pescăresc de Buna Vestire din București. Prețurile depășesc tarifele din piață
06:00
Cât costă o ciorbă de pește la Festivalul Pescăresc de Buna Vestire din București. Prețurile depășesc tarifele din piață
ALERTĂ Mesaj RO-Alert în Tulcea. Posibile căderi de obiecte din spațiul aerian. Aviația de vânătoare patrulează pentru monitorizarea situației
22:17
Mesaj RO-Alert în Tulcea. Posibile căderi de obiecte din spațiul aerian. Aviația de vânătoare patrulează pentru monitorizarea situației
INEDIT Cioban plătit regește în România. Un crescător de oi caută păstor și oferă beneficii greu de refuzat. Care este oferta de salariu
15:54
Cioban plătit regește în România. Un crescător de oi caută păstor și oferă beneficii greu de refuzat. Care este oferta de salariu
INCIDENT Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș. A intervenit elicopterul SMURD
15:20
Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș. A intervenit elicopterul SMURD
Se anunță cea mai scumpă masă de Paște de până acum. Creșterile de prețuri de la pompe încep să se simtă și la tarabă. Cu cât s-a scumpit carnea de miel
08:00
Se anunță cea mai scumpă masă de Paște de până acum. Creșterile de prețuri de la pompe încep să se simtă și la tarabă. Cu cât s-a scumpit carnea de miel
EXCLUSIV Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale
05:00, 22 Mar 2026
Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale
Mediafax
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Cum strâng românii din Occident bani pentru case în România: „Stau la comun de 20 de ani, dar au renovat case unde nu se mai întorc”
Mediafax
Iranul amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf după ultimatumul lui Trump
Click
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
Digi24
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Ce se întâmplă doctore
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Au trecut 25 ani de când MIR, stația spațială a ruşilor, s-a prăbuşit în flăcări în ocean
ADMINISTRAȚIE Poliția Capitalei, campanie de imagine pe Instagram: „Noi Da!”. Românii au reacționat imediat: „Penibiluț, măi, penibiluț”
07:32
Poliția Capitalei, campanie de imagine pe Instagram: „Noi Da!”. Românii au reacționat imediat: „Penibiluț, măi, penibiluț”
ALERTĂ Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
07:24
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
ACTUALITATE 23 Martie, calendarul zilei: Mircea Vintilă împlinește 77 de ani, Chaka Khan 73. Didi Prodan ar fi împlinit 54 de ani
07:15
23 Martie, calendarul zilei: Mircea Vintilă împlinește 77 de ani, Chaka Khan 73. Didi Prodan ar fi împlinit 54 de ani
CONTROVERSĂ Prăfuita diplomație românească. Fost consul: ”Aurescu mi-a zis: Dar nu puteți să stați? Beți cafele/Nu le convine să schimbi nimic”
06:30
Prăfuita diplomație românească. Fost consul: ”Aurescu mi-a zis: Dar nu puteți să stați? Beți cafele/Nu le convine să schimbi nimic”
EXCLUSIV Spovedania fostei directoare de penitenciar care a devenit vedetă pe Only Fans. Ce a făcut Oana Tașcău, în pușcărie, cu un traficant internațional
05:00
Spovedania fostei directoare de penitenciar care a devenit vedetă pe Only Fans. Ce a făcut Oana Tașcău, în pușcărie, cu un traficant internațional
PODCAST ALTCEVA Alin Comșa a povestit cum au vrut comuniștii să distrugă munca lui Brâncuși: „Au tras cu tractoarele de Coloana Infinitului, ca s-o demoleze”
00:23
Alin Comșa a povestit cum au vrut comuniștii să distrugă munca lui Brâncuși: „Au tras cu tractoarele de Coloana Infinitului, ca s-o demoleze”

