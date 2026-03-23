Până în anul 2022, zeci de mii de zambile și lalele așteptau cuminți Ziua îndrăgostiților, apoi zilele-omagiu pentru femei de 1 și 8 Martie, în cea mai veche seră din Arad. Deținută de un florar trecut de 90 de ani, Alois Weil, care a deținut mult timp titlul de cel mai bătrân florar din Europa, sera oferea un peisaj încântător, care desfăta deopotrivă simțurile și sufletul. De-a lungul unei vieți de muncă, Alois Weil a vândut din rodul său milioane de flori, și nu este o exagerare. Numai de 1 și 8 Martie, arădeanul spunea că vinde 100.000 de fire de flori. Afacerea cu flori a familiei Weil a fost transmisă din tată în fiu.

O mare colorată și înmiresmată de câteva zeci de mii de fire de lalele și zambile își aștepta clienții cu fiecare ocazie specială, dar mai ales primăvara.

O poveste de dragoste de aproape un secol

Miresmele primăverii umpleau mereu toate colțurile serei, iar clienții dădeau imediat năvală. Un fir de zambilă luat direct din sera venerabilului domn Alois costa 5 lei, însă până la piață prețul creștea chiar și de 3 ori, lucru bine știut de comercianții din piața Aradului. Aceștia le cumpărau chiar de la seră, pentru că erau ieftine și frumoase.

Cel mai bătrân florar din țară și din Europa, Alois Weil, a deținut cea mai veche seră din Arad, care în 2021 avea un secol de existență. Aici a cultivat de zeci de ani flori, o desfătare pentru zeci de mii de oameni până la 94 de ani, când arădeanul s-a stins din viață.

Florarul mărturisea că își păstrează forma, longevitatea și pofta de viață faptului că este înconjurat de flori, pentru care avea o adevărată pasiune. Doar 7 ani, cât a fost deportat în Rusia, a stat departe venerabilul arădean de gingașele sale flori.

După eliberare, povestea de dragoste a continuat neîntrerupt până când inima sa s-a oprit, pe 22 iunie 2022,, scria specialarad.

Însă, pentru ca lalelele și zambilele să înflorească în prag de primăvară, munca din sere trebuia începută încă din toamnă pentru a pregăti cum se cuvine sezonul sărbătorii florale.

Domnul Alois vindea sute de mii de flori pe sezon

Trebuie spus că afacerea sa era una de sezon. După Ziua Îndrăgostiților și sărbătorile dedicate femeii din 1 și 8 martie, serele arădeanului intrau într-un binemeritat repaos. Până în sezonul viitor, când cunoașteau din nou exuberanța florilor viu colorate și parfumate.

Foarte activ până în ultima clipă a vieții (a trecut la Domnul în anul 2022), domnul Alois a vândut milioane de fire de flori, în decursul a zeci de ani. Numai de 1 și 8 Martie, arădeanul spunea că vinde 100.000 de fire de flori și sute de mii de fire pe sezon. Sera a fost înființată de tatăl său în 1921, pe strada Gladiolelor, din cartierul Aradul Nou.

Cultiva zambile și lalele după tehnica folosită acum 100 de ani de tatăl său

Alois a început să cultive flori când era doar un puști. La mijlocul anilor 1930, familia deținea o florărie care funcționa în somptuosul Palat Neumann, chiar în centrul orașului, vis-a-vis de primărie. Jumătate de milion de flori, lalele și zambile înfloreau anual în serele acestuia, care foloseau o tehnică moștenită de la tatăl lui Alois, mai nota sursa citată.

Mai bine de 8 decenii s-a ocupat de cultivarea florilor în sera moștenire de familie. Evident, autoritățile locale au apreciat cariera sa de excepție și i-au acordat florarului o diplomă de onoare a orașului Arad.

„Dacă m-aș opri, probabil nu aș trăi mai mult de câteva zile”

Cariera sa excepțională s-a bazat pe o vivacitate deosebită. Recunoștea că fără flori, viața lui ar fi pustie, așa că stătea din zori până la amurg în seră. Deloc metaforic, acestea i-au prelungit viața. Ajuta personal la livrări și și-a reînnoit permisul auto la 91 de ani.

„Mă bucur că, recent, mi-a fost reânnoit permisul de conducere, pentru încă 10 ani. Eu mai conduc mașina și ajut uneori la livrări. În general, sunt în seră de cum răsare soarele și până noaptea târziu, asta este viața mea. Dacă m-aș opri, probabil nu aș trăi mai mult de câteva zile”, spunea florarul în anul 2019.

A sărbătorit un secol de viață al serei sale

Arădeanul importa bulbi de lalele mai ales din Olanda, țara renumită pentru cultivarea acestei flori elegante. Culorile sale favorite erau albastru, galben și roșu, cele ale drapelului national. De notat că această combinatie i-a fost comandată și de unele primării, interesate să planteze lalele tricolore în parcuriși spațiul public.

Domnul Alois spera să trăiască cel puțin până în 2021, anul când afacerea moștenită de la tatăl său ar fi împlinit un secol, dorind să pregătească un eveniment public prin care să marcheze aniversarea. A apucat să vadă acest miracol, iar după încă un an, în 2022, și-a luat adio de la florile sale.

