Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câstigatorii bursei au încasat miliarde

Acțiunile bursiere europene se află pe un teritoriu pozitiv după capturarea de către armata Statelor Unite a președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Bursele europene au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din ultima perioadă, acțiunile companiilor europene din sectorul apărării au explodat iar investitorii au încasat miliarde.

Pe baza evoluțiilor din Venezuela și a capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către armata SUA, investitorii s-au orientat imediat către acțiunile din sectorul apărării. Astfel, acțiunile gigantului german de apărare Rheinmetall au crescut cu 7,5%, iar acțiunile Renk Group, lider mondial în tehnologia de propulsie, transmisii și componente pentru apărare, au urcat cu 7,1%. De asemenea, acțiunile producătorului italian Leonardo au crescut cu peste 6%. Cel mai mare câștigător a fost însă Hensoldt AG, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 7,8%, și conduc în clasamentul Stoxx 600.

Evoluții pozitive au înregistrat și alte sectoare din industrie. Producătorul elvețian de valve industriale VAT Group a înregistrat o creștere de 7,7% iar Johnson Matthey, producător britanic de produse chimice specializate, ingrediente farmaceutice active și tehnologii pentru baterii, a avut o creștere de 5,1%.

Cum a reacționat piața petrolieră după evenimentele din Venezuela

În paralel, prețurile petrolului au crescut ușor după ce investitorii au evaluat dacă înlăturarea de la putere a lui Maduro ar putea afecta livrările de petrol din Venezuela. Deși producția de petrol a țării a atins un vârf maxim de 3,5 milioane de barili pe zi în 1977, a cunoscut scăderi dramatice iar acum producția a scăzut până la un nivel de 950.000 de barili pe zi. Specialiștii din industria petrolieră avertizează că o eventuală schimbare de regim ar putea perturba lanțul comercial care permite exportul petrolului venezuelean.

Pe piața din Statele Unite, acțiunile companiilor petroliere au crescut puternic după intervenția armată din Venezuela. Chevron, singura mare companie petrolieră americană, care opera deja în Venezuela, a urcat cu aproximativ 9%. Halliburton a crescut cu aproape 10%, ConocoPhillips cu aproximativ 8%, iar ExxonMobil a câștigat aproximativ 4%. Acum, investitorii cred într-o posibilă redeschidere a accesului companiilor americane la resursele petroliere ale Venezuelei.

