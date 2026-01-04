Pariuri suspecte înainte de operațiunea americană din Venezuela: 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro

Mai multe persoane au semnalat pariuri suspecte care proveneau de la un cont creat cu câteva zile înainte de intervenția Statelor Unite în America de Sud. Utilizatorul acelui cont a pariat sume mari pe plecarea lui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârșitul lunii ianuarie.

Un utilizator al platformei de pariuri Polymarket a câștigat peste 400.000 de dolari (341.000 de euro) pariind pe plecarea președintelui din Venezuela de la putere înainte de 31 ianuarie, cu doar câteva ore înainte de intervenția americană.

Contul, fără nume și fără fotografie, pare să fi fost creat recent. Asta pentru că primele pariuri datează din 27 decembrie. Utilizatorul a pariat doar pe plecarea rapidă a lui Maduro sau pe o intervenție a forțelor armate americane.

Prima dată a pariat 96 de dolari pe o operațiune americană înainte de 31 ianuarie, apoi 123,34 dolari pe plecarea lui Maduro la aceeași dată.

Utilizatorul a crescut treptat miza, până când a părut foarte sigur pe el: între 1 ianuarie, ora 23:57 GMT, și 3 ianuarie, ora 2:58 GMT, a pariat în total 31.215 dolari pe plecarea lui Maduro în cursul lunii, în timp ce o acțiune pentru „da” se tranzacționa la doar 7 sau 8 cenți.

În acest context, capturarea lui Nicolás Maduro sâmbătă, 3 ianuarie, i-a permis pariorului să încaseze 436.759,61 dolari pentru o miză totală de 32.538,34 dolari, adică un câștig frumos de peste 400.000 de dolari.

Aceste tranzacții suspecte au fost observate de utilizatorii de internet pe rețelele sociale, care se întreabă dacă norocosul parior nu ar fi profitat de informații confidențiale.

După arestarea sa în Venezuela, Maduro a fost transportat din Caracas cu un elicopter american și luat la bordul navei USS Iwo Jima. După sosirea în New York, a fost dus la birourile Administrației Antidrog din SUA (DEA). Maduro a fost transferat ulterior de la biroul DEA din Manhattan la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Președintele Venezuelei urmează să apară în instanță pentru acuzații de trafic de droguri și arme, ceea ce ar putea avea loc chiar luni. Anterior, el a negat că ar fi liderul unui cartel de droguri.

