Prima pagină » Știri externe » Moaștele Sfântului Francisc din Assisi au fost expuse public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori

Moaștele Sfântului Francisc din Assisi au fost expuse public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori

22 feb. 2026, 23:36, Știri externe
Moaștele Sfântului Francisc din Assisi au fost expuse public pentru prima dată. Sunt așteptați sute de mii de vizitatori

Începând de azi, moaștele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public în Italia, pentru prima oară din 1978, în bazilica care-i poartă numele din  orașul italian Assisi.

Sunt așteptați sute de mii de vizitatori, potrivit The Guardian.  Osemintele sfântului care a trăit în secolul al 13-lea vor fi expuse până pe 22 martie 2026.

Mormântul său a fost descoperit în 1818 și a mai fost expus public în 1978, unui număr limitat de vizitatori și doar pentru o singură zi.

Moaștele vor fi monitorizate video din 24 în 24 ore. Marco Moroni, unul dintre păzitorii conventului franciscan, susține că 400.000 de oameni din întreaga lume au făcut rezervare.

Toți vizitatorii care vor sta la coadă vor fi percheziționați. Zilnic, Bazilica Sfântul Francisc din Assisi primește 1.000 de vizitatori.

Fostul papă argentinian, decedat în aprilie anul trecut, Jorge Mario Bergoglio, primul Papă venit de pe continentul american și primul iezuit care a ocupat scaunul Sfântului Petru, și-a luat numele de Francisc în onoarea Sfântului Francisc din Assisi deoarece acesta îi iubea pe cei săraci.

Francisc de Assisi, care a reprezentat un model de smerenie, a călătorit în Egipt pentru a-l converti la creștinism pe sultanul Al-Kamlin și pentru a încheia cea de-a Cincea Cruciadă. Potrivit tradiției creștine, acesta a avut stigmate (răni pe mâini și picioare după cele ale rănilor lui Cristos după ce a fost pironit pe cruce).  A îngrijit leproși și oamenii săraci.

A trăit între anii 1181 și 1226. A murit la 44 de ani, de la malarie.  A fost canonizat în 1228, de către Papa Grigore al IX-lea.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Autorul recomandă: Noul papă și-a luat numele în onoarea Sfântului Francisc din Assisi

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
09:20
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
JOCURILE OLIMPICE Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
08:35
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
RĂZBOI Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
08:12
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
PROTEST Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice
07:38
Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
07:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
CONTROVERSĂ China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze
07:00
China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Un studiu masiv arată că poluarea aerului crește riscul de Alzheimer în rândul vârstnicilor
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
08:54
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
FLASH NEWS Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
08:50
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
SPORT Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
08:48
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
ECONOMIE Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
08:14
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
08:09
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
SHOWBIZ Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor
07:55
Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

Cele mai noi

Trimite acest link pe