23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani

Adrian Bumbescu, născut pe 23 februarie 1960, în Craiova, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca fundaș central, în special la Steaua București, în perioada de glorie a clubului din anii ‘80. Bumbescu a făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, cel mai mare succes din istoria fotbalului românesc la nivel de club, şi Supercupa Europei în 1987. De asemenea, a cucerit multiple titluri de campion și Cupe ale României alături de Steaua, fiind apreciat pentru jocul său robust, determinare și spirit de sacrificiu. A avut și selecții la echipa națională a României, contribuind la performanțele generației din acea perioadă. După retragerea din activitate, Adrian Bumbescu a rămas implicat în fotbal, activând ca antrenor și formator de tineri jucători.

Năcută pe 23 februarie 1983, în Londra, Emily Blunt este o actriță britanică recunoscută pentru versatilitatea sa, eleganța scenică și abilitatea de a interpreta atât roluri dramatice, cât și comice sau de acțiune. Şi-a început cariera în televiziune și teatru în Marea Britanie, iar primul său rol important pe marele ecran a fost în filmul My Summer of Love, care a atras atenția criticilor și i-a deschis drumul spre producțiile internaționale. A devenit celebră cu rolul din filmul The Devil Wears Prada. Ulterior, a jucat în filme de succes, printre care Edge of Tomorrow, Sicario şi A Quiet Place. A fost nominalizată la multiple premii prestigioase, inclusiv Globurile de Aur și BAFTA, și a câștigat numeroase distincţii pentru performanțele sale actoricești. Este căsătorită cu John Krasinski și împreună au doi copii. Prin diversitatea rolurilor și profesionalismul său, Emily Blunt a devenit una dintre cele mai respectate și influente actrițe ale generației sale.

Dakota Fanning, născută pe 23 februarie 1994, în Georgia, SUA, este o actriță americană care a devenit celebră încă din copilărie datorită talentului său remarcabil și prezenței carismatice pe marele ecran. A debutat la vârsta de 5 ani în reclame și a câștigat rapid atenția producătorilor de film. Primul său rol major a fost în drama I Am Sam, în care a interpretat fiica personajului lui Sean Penn. Pentru această performanță, a primit o nominalizare la Screen Actors Guild Awards (SAG), fiind una dintre cele mai tinere actrițe nominalizate vreodată. Ulterior a jucat în francize și filme de succes, precum War of the Worlds și The Twilight Saga. Dakota menține o viață privată discretă și este cunoscută pentru implicarea în proiecte artistice variate, alegând roluri care îi permit să-și dezvolte gama interpretativă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1443: Matia Corvin 🇭🇺♛ al doilea fiu al lui Ioan de Hunedoara, Matia, cunoscut și ca Mateiaș în cronicile Moldovei sau Matei Corvin, a fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei. A condus Regatul Ungariei între anii 1458-1490. A fost botezat după Sfântul Matia, apostolul, nu după Matei Evanghelistul. A murti la 47 de ani, de toxiinfecție alimentară

🎂1680: Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville 🇫🇷🗣 colonizator și guvernator al Louisianei franceze

🎂1889: Victor Fleming 🇺🇸🎥 cel mai notabil pentru regizarea filmelor Vrăjitorul din Oz (1939) și Pe aripile vântului (1939) – pentru ambele câștigând Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor

🎂1933: Justin Capră 🇷🇴💡 inventator, profesor și inginer, care a construit mai multe vehicule cu consum redus de combustibil și care susținea că a inventat un jet pack⁠

🎂1938: Paul Morrissey 🇺🇸🎥 cel mai cunoscut pentru asocierea sa cu Andy Warhol, respectiv cu grupul elitist al acestuia, „clica” cunoscută sub numele vag de Warhol superstar

🎂1940: Peter Fonda 🇺🇸🎬

🎂1954: Viktor Iușcenko 🇺🇦🗣 al 3-lea președinte al Ucrainei

🎂1960: Adrian Bumbescu 🇷🇴⚽️ câștigător al Cupei Campionilor Europeni din 1986 și Supercupa Europei din 1987, ambele cu Steaua

🎂1960: Naruhito 🇯🇵♛ împărat al Japoniei

🎂1970: Marie-Josée Croze 🇨🇦🇫🇷🎬 Maelström (2000), Tell No One (Ne le dis à personne) – 2006, The Diving Bell and the Butterfly (2007)

🎂1983: Emily Blunt 🇬🇧🎬

🎂1992: Samara Weaving 🇦🇺🎬 The Babysitter (2017), Ready or Not (2019), Scream VI (2023), Azrael (2024), Eenie Meanie (2025), Borderline (2025)

🎂1994: Dakota Fanning 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1821: John Keats 🇬🇧✒️ unul din cei mai importanți reprezentanți ai romantismului englez, alături de Lord Byron și Percy Bysshe Shelley

🕯️1848: John Quincy Adams 🇺🇸🗣 al 6-lea președinte al SUA

🕯️1945: Aleksei Nikolaevici Tolstoi 🇷🇺✒️ a părăsit Rusia în 1917, în timpul revoluției bolșevice, și a emigrat în Europa Occidentală. În 1923 a revenit în țară și a acceptat regimul sovietic, devenind unul dintre cei mai populari scriitori și susținător de nădejde al partidului comunist. A scris povestiri în care îl elogia pe Stalin

🕯️1965: Stan Laurel 🇬🇧🎬 devenit celebru îndeosebi prin filmele cu Stan și Bran

🕯️2000: Stanley Matthews 🇬🇧⚽️ considerat unul dintre cei mai buni jucători englezi, singurul care a fost făcut „Sir” în timp ce mai juca, a fost primul jucător care a câștigat Balonul de Aur și primul care a câștigat Football Writers’ Association Footballer of the Year. A fost poreclit The Wizard of the Dribble și The Magician. Era un vegetarian convins și a stat în formă îndeajuns încât să poată juca în prima ligă până la 50 de ani, asta făcându-l cel mai bătrân fotbalist care a jucat în Premier League

🕯️2000: Ofra Haza 🇮🇱🎤 Renumită pe plan internațional pentru single-ul Im Nin Alu (1984). A decedat de complicații SIDA, la 42 de ani. Moartea sa și știrile despre boala de care a suferit au șocat publicul din Israel și din lume. Familia ei a susținut că ea s-a contaminat cu virusul HIV de la soțul ei. Acesta a murit după un an, de supradoză de droguri

🕯️2004: Ion Eremia 🇷🇴✒️ scriitor și deținut politic în regimul comunist, supranumit „Soljenițin al românilor”

🕯️2024: Mioara Roman 🇷🇴✒️ scriitoare, jurnalistă, traducătoare și profesoară de limbă și civilizație arabă

Calendar 🗒

🗒303: Împăratul roman Dioclețian ordonă distrugerea bisericii creștine din Nicomedia, începând cei opt ani de persecuție dioclețiană

🗒532: Împăratul bizantin Iustinian I pune piatra de temelie a unei noi bazilici creștine ortodoxe la Constantinopol – Hagia Sofia

🗒1271: Prima mențiune documentară a orașului Brașov

🗒1455: În mod tradițional, data publicării Bibliei Gutenberg, prima carte occidentală tipărită cu caractere mobile

🗒1633: Matei Basarab este recunoscut domnitor al Țării Românești, de către Poartă

🗒1821: Țarul Alexandru I al Rusiei, dezavuează revoluția condusă de Tudor Vladimirescu în Țara Românească și mișcarea lui Alexandru Ipsilanti declarându-se de acord cu venirea trupelor otomane la nord de Dunăre

🗒1856: În numele conaționalilor săi, Nicolae Golescu a adresat plenipotențiarilor Marii Britanii, Franței și ai Regatului Sardiniei la Congresul de la Paris, un memoriu în care cerea unirea Moldovei cu Muntenia într–un stat independent, sub garanția marilor puteri europene

🗒1893: Patentarea motorului Diesel, o descoperire a inginerului german Rudolf Diesel

🗒1898: Romancierul francez Émile Zola a fost găsit vinovat de calomnie și a fost condamnat la închisoare pentru că a scris celebra sa scrisoare J’accuse, acuzând guvernul de anti-semitism și de faptul că l-a încarcerat fără temei pe capitanul Alfred Dreyfus. A reușit să evite pedeapsa exilându-se în Anglia

🗒1903: Cuba a închiriat pe termen nelimitat Statelor Unite Golful Guantánamo

🗒1916: A luat ființă Muzeul de Antichități din Iași

🗒1918: A luat ființă Armata Roșie. Ziua apărătorilor patriei în Rusia

🗒1919: A fost fondat Partidul Fascist, de către Benito Mussolini (Il Duce), devenit în 1922 premier al Italiei; din această poziție politică, Mussolini a trecut treptat către un regim dictatorial

🗒1927: Fizicianul teoretic german Werner Heisenberg scrie o scrisoare colegului fizician Wolfgang Pauli, în care descrie pentru prima dată principiul său de incertitudine

🗒1929: Încep și în România concursurile de frumusețe, prin declararea Magdei Demetrescu drept „Miss România 1929″, o adolescentă în vârstă de 17 ani. Fata din București a concurat cu 800 de alte tinere pentru titlu, competiție organizată la iniţiativa revistei „Realitatea Ilustrată”. Era „frumoasă ca o zână”, după cum a notat Liviu Rebreanu

🗒1941: Elementul radioactiv plutoniu este produs pentru prima dată de către fizicianul Glenn T. Seaborg prin bombardarea uraniului 238U cu deuteriu într-un ciclotron

🗒1956: Nikita Hrușciov denunță cultul personalității și crimele lui Stalin

🗒1992: Crin Halaicu este ales primarul municipiului Bucuresti

🗒1999: Se încheie Conferința de la Rambouillet, convocată de Grupul de Contact, în scopul negocierii unui acord interimar care să prevadă o „autonomie substanțială” pentru Kosovo. Ea se încheie prin acceptarea, în linii mari a proiectului, de către cele două părți

🗒2002: Într-o operațiune a poliției din Basel, Discul ceresc de la Nebra aparținând epocii bronzului, care fusese găsit de doi căutători de comori în vara anului 1999 și vândut, a fost securizat

