Prima pagină » Știri externe » China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze

China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze

23 feb. 2026, 07:00, Știri externe
China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze

În ultimii aproape 20 de ani, China a pus la punct cea mai spectaculoasă expansiune a rețelei de cale ferată de mare viteză din lume. De la 0 kilometri în 2004, rețeaua de cale ferată a chinezilor a ajuns la sfârșitul anului 2025 să aibă peste 50.000 de kilometri, o lungime care reprezintă aproximativ două treimi din totalul liniilor de mare viteză existente în acest moment la nivel mondial. Peste 74% din populația Chinei are acces în ziua de astăzi la o călătorie cu trenul de mare viteză de sub două ore către principalele metropole.

Căile ferate din China au declanșat cea mai mare migrație internă din istorie

China a legat în prezent aproximativ 97% din orașele cu peste jumătate de milion de locuitori de marile metropole ale țării, iar trenurile de mare viteză au devenit un factor major care a contribuit la transformarea socială și economică a țării. Acest fenomen a generat o migrație internă masivă, fără precedent până acum, a facilitat un flux uriaș de forță de muncă din zonele rurale spre centrele urbane și a redus semnificativ decalajul dintre regiunile Chinei.

China a construit căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei

Rețeaua feroviară uriașă a devenit, în același timp, un simbol al capacității industriale și tehnologice a Chinei. În luna septembrie a anului trecut, rețeaua a atins pragul de 50.000 de kilometri, o distanță suficient de mare pentru a înconjura Pământul și încă puțin. Spre comparație, Uniunea Europeană avea în 2023 aproximativ 8.500 de kilometri de linii de mare viteză. În tot acest timp, planul ambițios al chinezilor prevede ca până în 2035 să mai adauge alți 20.000 de km suplimentari la infrastructura actuală.

Un proiect atât de mare implică și un cost pe măsură. Construcția acestor linii de cale ferată a costat, potrivit estimărilor Băncii Mondiale din 2019, între 19 și 27 de milioane de dolari per kilometru. După mai mulți ani de pierderi cauzate de pandemia de COVID-19, Căile Ferate de Stat din China au raportat, în primele trei trimestre din 2025, un profit de 11,7 miliarde de yuani, adică aproximativ 1,69 miliarde de dolari.

Cazul României: un proiect chinez care nu a trecut de stadiul de intenție politică

În timpul mandatului de premier al lui Victor Ponta a existat o discuție serioasă privind construirea unei linii de mare viteză între București și Constanța, cu sprijinul chinezilor. Propunerea, apărută în contextul summitului China – Europa Centrală și de Est, prevedea o linie pe care trenurile puteau să circule cu până la 250 de km/h.

În cele din urmă, proiectul s-a blocat din motive administrative, politice și legale. Ruta care leagă capitala de litoralul românesc fusese deja modernizată cu fonduri europene pentru trenuri care ating viteza de 160 km/h, iar Uniunea Europeană s-a opus construirii unei linii paralele folosind tehnologie chineză. Ulterior, discuțiile s-au mutat spre o altă rută, București – Iași – Chișinău, dar nici aceasta nu a trecut de stadiul de intenție.

Un obstacol major în calea proiectului a fost clauza chinezilor care presupunea atribuirea directă a contractului, fapt ce contravenea legislației Uniunii Europene privind achizițiile publice. Pe lângă acest fapt, exista posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată a creditului pentru acest proiect, întrucât proiectul de infrastructură urma să se facă pe banii Beijingului, ceea ce ar fi făcut ca România să intre în „Diplomația capcanei datoriilor”.

Ce este „diplomația capcanei datoriilor”

Prin inițiativa Belt and Road a Beijingului, lansată în 2013, chinezii au creat un sistem prin care să acorde împrumuturi masive statelor în curs de dezvoltare pentru proiecte de infrastructură la o scară foarte mare (poduri, căi ferate, autostrăzi). O condiție frecventă pentru acordarea acestor împrumuturi este ca lucrările să fie executate de companii chineze și cu materiale și forță de muncă din China.

Atunci când o țară debitoare ajunge în incapacitatea de a-și mai plăti datoriile, China obișnuiește să transforme această datorie în concesiuni pe termen foarte lung, adesea pe perioade care ajung până la 99 de ani, sau în transfer de acțiuni/active strategice către firme de stat chineze. Deși este prezentată oficial ca o ușurare a poverilor financiare, practica oferă chinezilor controlul strategic asupra infrastructurilor-cheie.

Tocmai din teama de această practică, în anul 2021 Uniunea Europeană a impus semnarea unui memorandum care excludea de facto companiile din țări non-UE de la marile licitații de infrastructură finanțate din fonduri europene.

Lecțiile pe care le putem învăța de la Muntenegru

Exemplul care a alarmat cel mai mult Bruxelles-ul a fost cel al Muntenegrului. Deși este un stat care are statutul de candidat la Uniunea Europeană, țara s-a împrumutat cu aproximativ 1 miliard de dolari pentru a construi o autostradă modernă destul de scumpă, cu costuri care se ridicau la 20 de milioane de dolari /km. Contractul cu chinezii privind construcția autostrăzii prevedea concesionarea unor active strategice în caz de neplată. Inevitabilul s-a produs și, în anul 2021, Muntenegru a ajuns în pragul incapacității de plată și a cerut ajutorul Uniunii Europene. După mai multe ezitări, Bruxelles-ul a facilitat refinanțarea datoriei prin bănci europene și americane și a evitat astfel preluarea activelor de către Beijing.

Recomandările autorului:

„Carne de tun”. Are Rusia suficienți soldați pentru a continua războiul în Ucraina? Putin este de neclintit, dar scade numărul celor dispuși să lupte pentru bani

The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia

Război și pace. Avertisment CEPA: „Actuala administrație militară a Ucrainei funcționează în baza unor prevederi legale periculos de neclare”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
09:20
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
JOCURILE OLIMPICE Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
08:35
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
RĂZBOI Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
08:12
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
PROTEST Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice
07:38
Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
07:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
DOCUMENT Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare
06:00
Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Un studiu masiv arată că poluarea aerului crește riscul de Alzheimer în rândul vârstnicilor
CULTURĂ A murit regizorul Cristian Pepino, personalitate importantă a teatrului de păpuși
09:23
A murit regizorul Cristian Pepino, personalitate importantă a teatrului de păpuși
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
08:54
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
FLASH NEWS Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
08:50
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
SPORT Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
08:48
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
ECONOMIE Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
08:14
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
08:09
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”

Cele mai noi

Trimite acest link pe