Trioul Trump – Maduro – Xi marchează începutul anului. Atacul SUA în Venezuela a bulversat scena politică mondială, pe fondul mizei evidente a lui Donald Trump pentru petrolul acestei țări din America de Sud. Miza uriașă a petrolului vine în contextul poziției radicale a Chinei, care este cel mai mare important de petrol brut din Venezuela. Gigantul asiatic, a doua economie mondială, a anunțat luni că își va apăra interesele prin lege și nu va renunța la investițiile sale aici.

Venezuela a fost mult timp recunoscută ca una dintre cele mai bogate naţiuni din America de Sud, însă s-a confruntat și cu momente critice, începând cu anul 2013. Concret, începând cu 2013, a existat o scădere dramatică a PIB-ului de la 372,59 miliarde de dolari la 101,02 miliarde de dolari în 2025 (date estimative) aşa cum se poate vedea din graficul de mai jos, realizat de site-ul statista.com și citat de ZF.

O criză social-economică ce a devalizat una din cele mai bogate țări din America de Sud

Venezuela, mult timp una dintre cele mai bogate naţiuni din America de Sud, se confruntă în prezent cu una dintre cele mai grave crize socio-economice din emisfera vestică.

În spatele titlurilor vedetă din presă despre inflaţie şi petrol, se ascunde o rată negativă a migraţiei de două decenii. Cu o populaţie estimată la 26,6 milioane de locuitori, țara a înregistrat niveluri record de migraţie externă începând din 2016. Această schimbare demografică are implicaţii profunde atât pentru stabilitatea internă, cât şi pentru dinamica regională, mai ales în contextul în care giganţii vecini, precum Columbia şi Brazilia, se adaptează la fluxul de migranţi, relatează Statisa.

Evoluţia populaţiei a rămas una constantă pe parcursul ultimilor ani, situându-se la nivelul de aproximativ 26,7 de milioane de locuitori în anul 2025.

Niveluri record de sărăcie pe fondul dictaturii lui Maduro

Greutățile economice şi politice ale Venezuelei sunt direct conectate. Ţara se situează în mod constant în fruntea clasamentului global al indicelui de sărăcie, determinat de hiperinflaţia persistentă, şomajul şi penuria de bunuri şi servicii esenţiale.

Prima scenă politică a fost marcată de scandaluri și eîncredere instituţională. Preşedintele Nicolás Maduro ocupă această funcţie din 2014, dar conducerea sa a fost criticată atât pe plan intern, cât şi internaţional. În anul 2019, liderul opoziţiei Juan Guaidó s-a autoproclamat preşedinte interimar, escaladând diviziunile interne. La alegerile din 2024, natura suspectă a rezultatelor electorale care i-au asigurat lui Maduro un nou mandat a făcut ca puţine ţări să le recunoască validitatea.

Venezuela deţine cele mai mari rezerve de ţiţei din lume, însă producţia a scăzut dramatic

Țara latino-americană are norocul de a deţine cele mai mari rezerve de ţiţei din lume, însă producţia a scăzut dramatic, de la 2,86 milioane de barili pe zi în 2015 la 850.000 în 2023. Exporturile de petrol rămân baza economiei Venezuelei, dar ineficienţele operaţionale, gestionarea defectuoasă şi sancţiunile internaţionale au limitat producţia.

Aceste constrângeri au afectat balanţa comercială a ţării. În timp ce Venezuela a menţinut un excedent comercial în cea mai mare parte a ultimului deceniu, în mare parte datorită exporturilor de petrol, estimările actuale indică un deficit începând cu 2020. Mai mult, China a înlocuit Statele Unite ca principal partener de import, deoarece relaţia cu acestea din urmă este tensionată în contextul politic actual. Adăugând restricţiile comerciale la hiperinflaţie şi exodul continuu al populaţiei, produsul intern brut (PIB) al Venezuelei a scăzut la valori similare cu cele de la începutul secolului XXI.

China – destinația principală a petrolului brut al Venezuelei. Beijingul anunță că își va apăra interesele “prin lege“

În ultimii ani, China, a doua cea mai mare economie a lumii, i-a oferit Venezuelei o gură de oxigen în urma sancțiunilor impuse de SUA și aliații săi în 2017. Gigantul asiatic a achiziționat bunuri în valoare de aproape 1,2 miliarde de lire sterline în 2024. De altfel, administrația Xi Jinping a reacționat vehement imediat după atacul coordonat de Donald Trump, cerând eliberarea lui Maduro și exprimându-și “șocul și consternarea“.

Atacul SUA asupra Venezuelei a pus sub reflector interesele comerciale locale ale Beijingului, scrie luni CNBC.

China este destinația principală a exporturilor de petrol brut ale țării for Venezuela

Deși China are în vizor noi oportunități pentru a-și consolida influența globală în contextul atacului SUA în Venezuela, prioritatea imediată a Beijinului este protejarea intereselor sale economice , susțin analiștii citați de sursa americană citată anterior.

, susțin analiștii citați de sursa americană citată anterior. Într-un briefing de presă luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat că China menține “comunicarea și cooperarea” cu guvernul Venezuelei, dar și “voința sa de a aprofunda cooperarea, inclusiv în domeniul exporturilor de petrol, care va rămâne neschimbată indiferent dacă situația evoluează”.

cu guvernul Venezuelei, dar și Oficialul a adăugat că interesele chineze în Venezuela vor fi protejate prin lege.

“Cum se va derula (n.r. – criza) în viitor este foarte îngrijorător, deoarece China are multe interese comerciale acolo,” a completat acesta, adăugând că incertitudinea ar putea afecta afacerile chineze în toată America Latină și dincolo de ea.

CTP: SUA creează un precedent periculos

Într-o postare pe contul său de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu explică mizele din spatele războiului pentru petrolul Venezuelei. Astfel, observă cunoscutul gazetar, din perspectivă internațională, acțiunea specială comandată de Trump pentru capturarea lui Maduro încalcă flagrant dreptul internațional și generează un precedent periculos.

„Sunt greu de inventariat toate legile relațiilor internaționale care au fost încălcate astfel. 5 state importante ale Americii de Sud și Centrale, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic și Uruguay, Uniunea Europeană (mai puțin, desigur, Ungaria), Canada s-au pronunțat împotriva controlului SUA asupra Venezuelei. Marea Britanie pledează pentru o tranziție pașnică, rapidă și democratică a puterii în Venezuela”, a scris gazetarul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, toate aceste state invocă dreptul poporului venezuelean de a decide singur, un principiu fundamental al dreptului internațional, pe care totuși administrația SUA îl ignoră deliberat. În consecință, China și Rusia ar putea crea situații similare. Deja China s-au poziționat ferm de partea regimului Maduro. Mai mult, Beijingul a transmis că nu va renunța „la niciun milimetru” din interesele și investițiile sale din Venezuela, amintește CTP.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă”

2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea

Milioane de oameni din Venezuela, într-o situație dramatică: Pensia și salariul minim, insuficiente pentru a cumpăra un kilogram de carne