Compania românească Citadina 98 țintește marile lucrări de infrastructură. Portofoliul de 145 de milioane de euro îi susține extinderea

Compania românească Citadina 98 vizează extindera către proiecte de anvergură precum autostrăzi, drumuri expres și lucrări feroviare, spune într-un interviu pentru Economedia, Dinu Constantin Mînzat, directorul general al companiei. Constructorul din Galați gestionează în prezent lucrări de aproximativ 145 de milioane de euro, cu un portofoliu dominat de proiecte publice de infrastructură, dar susținut și de contracte private pentru echilibrarea fluxurilor financiare.

În prezent, compania derulează mai multe șantiere, în special în județul Galați și în zona de est a țării, unde lucrările vizează atât modernizarea infrastructurii rutiere (inclusiv DN25), cât și proiecte urbane: transport public cu tramvaiul, modernizarea bulevardelor sau regenerarea urbană. Stadiile de execuție variază de la faze incipiente până la proiecte aproape finalizate, însă unele lucrări depind de asigurarea finanțării, în special prin programul „Anghel Saligny”.

Pe lângă proiectele rutiere, compania a intrat și pe segmentul feroviar și are în execuție lucrări pentru redeschiderea circulației pe linia Galați – Bârlad, afectată de calamități naturale. De asemenea, Citadina 98 a depus oferte pentru loturi din drumul expres Suceava – Siret și susține că analizează constant oportunități în funcție de complexitatea de execuție. Pe termen mediu, compania vizează consolidarea poziției în infrastructura mare și diversificarea către noi segmente.

Economedia: La ce valoare se ridică în prezent portofoliul total de lucrări al Citadina 98 și ce pondere reprezintă contractele publice vs. cele private? Ce domenii cuprinde portofoliul de lucrări?

Dinu Constantin Mînzat: Portofoliul actual reflectă direcția strategică a companiei, fiind concentrat în principal pe lucrări de infrastructură rutieră, construcții hidrotehnice și rețele tehnico-edilitare. Din punct de vedere tehnic, aceste proiecte implică un grad ridicat de complexitate, întrucât presupun integrarea mai multor tipuri de lucrări — terasamente, structuri rutiere, sisteme de drenaj, sisteme de sprijiniri cu palplanse metalice si coloane forate din beton armat, structuri hidrotehnice tip cheu/estacada, lucrări de consolidare versanti, relocări de utilități — fiecare având particularități tehnologice și riscuri specifice.

Din perspectivă operațională, provocarea majoră constă în coordonarea simultană a fluxurilor tehnologice, logistice și administrative. În infrastructură, execuția nu înseamnă doar punerea în operă a soluțiilor tehnice, ci un proces continuu de adaptare la condițiile reale din teren, la constrângerile de proiectare și la interdependențele instituționale. Portofoliul companiei este unul solid și diversificat, format preponderent din contracte publice, ceea ce este firesc având în vedere specificul lucrărilor de infrastructură. În același timp, avem și proiecte în zona privată, care ne ajută să menținem un echilibru sănătos al activității și al fluxurilor financiare. Strategia noastră este să menținem un mix echilibrat, astfel încât compania să nu fie dependentă de un singur segment de piață. Valoarea totala a portofoliului de lucrări aflate în derulare este de aproximativ 145 milioane euro.

Economedia: Ce domenii majore acoperă portofoliul companiei – infrastructură rutieră, lucrări edilitare, poduri și pasaje, construcții civile, alte segmente?