Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”

Aproape trei sferturi dintre județele României au o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul pe 2026. Bucureștiul ocupă peste un sfert din PIB, urmat la o distanță considerabilă de Cluj, cu o contribuție de 5,3%. Multe dintre județele țării coboară spre 1%, iar 10 dintre acestea nu fac nici 1%, arată o analiză realizată de Profit.ro.

Structura PIB-ului județean arată o economie polarizată, unde Capitala generează 25,5% din PIB-ul național, mai mult decât primele 7-8 județe la un loc. După București urmează Cluj cu o contribuție de 5,3%, Timiș, 4,3% și Constanța, 4,1%. În paralel, o parte dintre județele din România se situează sub pragul de 2% din PIB, foarte multe coboară spre pragul de 1% sau chiar sub 1%, arată estimările pentru 2026, pe ale cărei date este gândit și bugetul național.

De asemenea, niciun județ din afara Bucureștiului nu depășește 6% din contribuția la PIB, ceea ce demonstrează că România nu are un al doilea pol economic care să poată fi comparat cu Capitala. Chiar și cumulate, contribuțiile Clujului și Timișului abia ating o treime din economia Bucureștiului, 9,6%. Într-un al treilea grup, se regăsesc județe precum Iași, Brașov, Ilfov, Argeș, Dolj, Bihor, Mureș și Sibiu, care au contribuții cuprinse între 2% și 3,5%

Giurgiu are cea mai mică contribuție la PIB-ul național

După al treilea grup urmează majoritatea județelor din țară care au contribuții sub pragul de 2% din PIB. Îngrijorător este faptul că 10 județe se află sub pragul de 1%, adică nule din punct de vedere economic. Județul cu cea mai mică contribuție la PIB-ul național în 2026 este Giurgiu, cu 0,63% din PIB. Județele din România care înregistrează o contribuție sub 1% se confruntă cu probleme în atragerea de investiții externe dar și cu o gestionare deficitară a resurselor locale.

