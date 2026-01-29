Prima pagină » Economic » Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”

Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”

29 ian. 2026, 09:46, Economic
Cum contribuie județele la PIB-ul României în 2026. Capitala ocupă un sfert din economie, 32 dintre județe contribuie sub 2%, iar unele sunt „nule”

Aproape trei sferturi dintre județele României au o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul pe 2026. Bucureștiul ocupă peste un sfert din PIB, urmat la o distanță considerabilă de Cluj, cu o contribuție de 5,3%. Multe dintre județele țării coboară spre 1%, iar 10 dintre acestea nu fac nici 1%, arată o analiză realizată de Profit.ro.

Structura PIB-ului județean arată o economie polarizată, unde Capitala generează 25,5% din PIB-ul național, mai mult decât primele 7-8 județe la un loc. După București urmează Cluj cu o contribuție de 5,3%, Timiș, 4,3% și Constanța, 4,1%. În paralel, o parte dintre județele din România se situează sub pragul de 2% din PIB, foarte multe coboară spre pragul de 1% sau chiar sub 1%, arată estimările pentru 2026, pe ale cărei date este gândit și bugetul național.

De asemenea, niciun județ din afara Bucureștiului nu depășește 6% din contribuția la PIB, ceea ce demonstrează că România nu are un al doilea pol economic care să poată fi comparat cu Capitala. Chiar și cumulate, contribuțiile Clujului și Timișului abia ating o treime din economia Bucureștiului, 9,6%. Într-un al treilea grup, se regăsesc județe precum Iași, Brașov, Ilfov, Argeș, Dolj, Bihor, Mureș și Sibiu, care au contribuții cuprinse între 2% și 3,5%

Giurgiu are cea mai mică contribuție la PIB-ul național

După al treilea grup urmează majoritatea județelor din țară care au contribuții sub pragul de 2% din PIB. Îngrijorător este faptul că 10 județe se află sub pragul de 1%, adică nule din punct de vedere economic. Județul cu cea mai mică contribuție la PIB-ul național în 2026 este Giurgiu, cu 0,63% din PIB. Județele din România care înregistrează o contribuție sub 1% se confruntă cu probleme în atragerea de investiții externe dar și cu o gestionare deficitară a resurselor locale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
10:00
Gândul demontează mitul reducerii deficitului bugetar. Cheltuielile guvernului Bolojan au depășit bugetul inițial, iar veniturile nu au fost realizate. Deficitul bugetar a crescut, de fapt
ECONOMIE Schimbare la vârful BNR după 25 de ani. Cine este Mugur Tolici, cel care va avea imprimată semnătura pe fiecare bancnotă din România
16:48
Schimbare la vârful BNR după 25 de ani. Cine este Mugur Tolici, cel care va avea imprimată semnătura pe fiecare bancnotă din România
Cel mai ieftin curent electric din Europa, lecția Bulgariei pentru România. Am pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz unic în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi
12:00
Cel mai ieftin curent electric din Europa, lecția Bulgariei pentru România. Am pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz unic în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi
ECONOMIE Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
11:28
Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
REACȚIE Năsui taxează măsurile lui Bolojan: 2025 a fost încă un an în care pentru unii s-au găsit bani. Pentru cei conectați politic. Banii dumneavoastră
09:21
Năsui taxează măsurile lui Bolojan: 2025 a fost încă un an în care pentru unii s-au găsit bani. Pentru cei conectați politic. Banii dumneavoastră
FLASH NEWS Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
22:04, 27 Jan 2026
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Excepția surprinzătoare în colecția lui Țiriac. Țara care nu este reprezentată (cu video)
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Luminile ciudate văzute pe Venus ar putea avea o explicație cât se poate de simplă

Cele mai noi

Trimite acest link pe