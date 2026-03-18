Ce a pățit un turist sud-american în Cluj-Napoca: „M-a abordat o tânără frumoasă. M-a întrebat dacă îi pot cumpăra ceva de mâncare”

Un turist sud-american venit în vacanță în Cluj-Napoca a scăpat miraculos de o înșelătorie, după ce o femeie tânără, frumoasă, l-a abordat și l-a întrebat dacă îi pot cumpăra ceva de mâncare.

Incidentul a avut loc în zona Iulius Mall, iar bărbatul – care călătorea singur prin România, povestește că a decis să petreacă o după-amiază relaxantă în zona parcului de lângă lacul din complexul Iulius. Stătea pe o bancă, se uita pe telefon și se bucura de vremea frumoasă, când a fost abordat de o femeie tânără, bine îmbrăcată, care i-a cerut ajutorul, potrivit Știri de Cluj.

„M-a abordat o femeie tânără, frumoasă și bine îmbrăcată. M-a întrebat dacă îi pot cumpăra ceva de mâncare de la magazin. I-am spus că nu pot, pentru că am doar bani suficienți cât să mă întorc acasă”, a povestit turistul pe o rețea de socializare.

Potrivit acestuia, femeia a insistat încă o dată, dar după al doilea refuz a renunțat și a plecat. Bărbatul spune că instinctul i-a spus imediat că ar putea fi vorba despre o tentativă de înșelătorie și, nefiind, familiarizat cu situația din România, a vrut să afle dacă a reacționat corect sau dacă a refuzat o persoană care chiar avea nevoie de ajutor.

„Am crescut în America de Sud, iar asta îți dezvoltă un fel de instinct pentru astfel de situații. Suntem mereu atenți în jur ca să evităm să fim jefuiți sau păcăliți. Totuși, aici nu cunosc cultura locală sau nivelul criminalității, așa că nu știam dacă am evitat o înșelătorie sau doar am fost insensibil cu o persoană aflată în nevoie”, a explicat el.

Răspunsurile primite de la utilizatori locali au fost aproape unanime: cel mai probabil era vorba despre o metodă de înșelătorie destul de des întâlnită și, conform acestora, scenariul ar fi relativ simplu. Persoana care cere ajutorul te roagă inițial să îi cumperi mâncare, iar dacă accepți, merge cu tine în magazin și începe să pună în coș produse scumpe. În final, victima ajunge să plătească o sumă mult mai mare decât s-ar fi așteptat.

Clujenii sunt familiarizați cu femeile care cer ajutor și „mâncare”

„Este o înșelătorie destul de comună. Dacă accepți, vin cu tine în magazin și umplu coșul cu produse scumpe. În final te trezești că trebuie să plătești 200-300 de lei și îți este jenă să refuzi”, a explicat un clujean.

Un alt utilizator a confirmat că a trecut printr-o experiență similară, spunând că a acceptat să ajute o tânără care susținea că are nevoie de lapte praf pentru copil, iar în magazin aceasta a început să ceară mai multe produse alimentare.

Dar, chiar și așa, unii spun că situațiile pot fi diferite și că uneori oamenii chiar au nevoie de ajutor, dar – chiar și așa – tot se recomandă prudență.

Pentru turistul sud-american, concluzia a fost clară după discuția cu localnicii: instinctul său a funcționat corect.

„Mă bucur că nu am căzut în plasă. 300 de lei ar fi însemnat câteva mese bune din bugetul meu de călătorie”, a fost concluzia acestuia.

