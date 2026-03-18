Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali, după ce Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la şefia FRF: „Ne-a călcat 12 ani în picioare! Contestăm la TAS”

Gigi Becali, după ce Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la şefia FRF: „Ne-a călcat 12 ani în picioare! Contestăm la TAS”

18 mart. 2026, 17:14, Actualitate
Gigi Becali, după ce Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la şefia FRF: „Ne-a călcat 12 ani în picioare! Contestăm la TAS”
Răzvan Burleanu și Gigi Becali (d) / Colaj foto - Prosport

Gigi Becali a reacționat, în exclusivitate pentru ProSport, după ce Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru președinția FRF, fiind la al patrulea mandat. Burleanu s-a impus categoric, obținând 258 de voturi din totalul celor 263 exprimate de membri prezenți la Adunarea Generală desfășurată la Casa Fotbalului, în Capitală. Contracandidatul său, Ilie Drăgan, a fost votat de doar cinci membri.

Însă, după victoria sa, finanțatorul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat revoltat și a anunțat că va contesta rezultatul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), susținând că, potrivit statutului Federației Române de Fotbal (FRF), o persoană nu poate deține mai mult de trei mandate.

În același timp, Gigi Becali s-a declarat mulțumit de alegerea lui Valeriu Argăseală ca reprezentant al cluburilor din Liga 1.

„(Cum comentați victoria lui Răzvan Burleanu?-n.r.) Nu mă interesează! (n.r. totodată, Valeriu Argăseală a fost votat reprezentant al cluburilor din Liga 1) Foarte bine! Bravo lui! Pe mine mă interesează treaba mea. Treaba mea este FCSB. Ce fac ei la Federație, e treaba lor! Treaba mea e să-mi apăr demnitatea și să nu faci dictatură. În rest, e treaba lor, să facă ce vor! (n.r. FCSB cu cine a votat?) Cu celălalt, cu Drăgan, și noi o să contestăm alegerea lui Burleanu, la TAS sau la instituțiile din România. (n.r. Ilie Drăgan a primit doar cinci voturi) Nu mă interesează pe mine! Eu nu-l cunosc pe Drăgan, nu-l știu… Eu doar atât știu, că un om a condus timp de 12 ani fără să țină cont de noi și ne-a călcat demnitatea în picioare. Și, atunci, suntem împotriva lui, nu ne interesează pe noi cine iese. (n.r. legat de demnitate, Burleanu l-a făcut măscărici pe Drăgan) E treaba lor… dacă au prea mare putere, ce să le faci? E treaba lor ce fac. Pe mine nu mă interesează nici Federația și nici Burleanu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, pentru sursa citată.

De altfel, Adunarea Generală în care a fost ales președintele FRF a fost marcată de numeroase momente tensionate.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu / Sursa FOTO: prosport.ro

După ce și-a adjudecat victoria, Răzvan Burleanu a lansat un atac indirect la adresa contracandidatului său, Ilie Drăgan.

„Vă mulțumesc mult pentru toată susținerea și încrederea. Acest vot arată disponibilitatea fiecăruia în modul în care vrem să construim viitorul în anii următori și să ne atingem obiectivele. Mulțumesc celor care mi-au scris, am citit un singur mesaj, de la soția mea. Fetița mea de 6 ani a întrebat: Cine e măscăriciul acesta?”, a spus Răzvan Burleanu.

Autorul mai recomandă…

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe