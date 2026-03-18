Casa Albă: China a fost de acord ca Trump să-și amâne vizita la Beijing în contextul războiului cu Iran

Casa Albă a anunțat că Republica Populară Chineză a agreat ca președintele american Donald Trump să-și amâne vizita la Beijing, programată la finalul acestei luni.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că SUA și China lucrează împreună pentru stabilirea unei noi date pentru desfășurarea întâlnirii.

Anterior, China a fost una dintre țările nominalizate de Trump pentru a forma coaliția navală de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, aflată sub blocadă iraniană din 28 februarie. Conducerea de la Beijing a respins apelul lui Trump pentru intervenție militară.

Trump: Trebuie să fiu aici

Președintele american a fost nevoit să-și amâne vizita din cauza războiului prelungit cu Iran. Trump le-a spus reporterilor luni că dorește să urmărească evoluția Operațiunii Epic Fury de la Casa Albă:

„Din cauza războiului, vreau să fiu aici, simt asta. Și am cerut să fie amânată încă o lună sau mai mult”.

Ambasada Chinei din SUA nu a dat un comentariu imediat pe acest subiect.

Potrivit POLITICO, administrația Trump crede că încetarea războiului din Ucraina ar putea îmbunătăți relațiile Statelor Unite cu Rusia și ar putea duce la slăbirea influenței globale a Chinei.

„Ideea de a aduce Rusia mai aproape de SUA prin legături economice strânse ar putea muta balanța de putere de la China, văzută ca o amenințare mai mare pe termen lung”, scrie publicația.

China se pregătește să invadeze Taiwanul

China studiază îndeaproape războiul SUA cu Iranul pentru a învăța din tacticile și slăbiciunile forței mulitare americane, în special pentru un potențial viitor conflict privind Taiwanul.

Oficialii au declarat sub anonimat pentru Bloomberg că Beijingul vede un avantaj pe măsură ce SUA își mută atenția și resursele militare din Asia către Orientul Mijlociu, slăbindu-și prezența în Indo-Pacific.

Utilizarea masivă a armelor americane și creșterea costurilor în războiul prelungit cu Iran sunt, de asemenea, considerate benefice pentru China.

