Dezastru economic la Primăria Buzău, dezvăluit de un consilier local. “Bani încasați în plus de la cetățeni, venituri neîncasate de la persoane juridice, proiecte supraevaluate, milioane de lei pierdute din întârzieri și dobânzi”. Ce scrie în raportul Curții de Conturi

Consilierul local Irinel Cîrstea acuză Primăria Buzău, condusă de Constantin Toma, de un management economic catastrofal, după publicarea celor mai recente date de control. Documentul oficial arată un mecanism prin care instituția a încasat bani în plus de la cetățeni, dar a „uitat” să colecteze taxele de la firmele partenere.

„Auditul financiar identifică una dintre cele mai directe forme de prejudiciu pentru populație: sume plătite în plus de contribuabili și nereturnate de către primărie. Peste 145.000 lei plătiți în plus sau nedatorati de contribuabili nu au fost compensate sau nu au fost restituite la cerere,” a scris Irinel Cîrstea pe Facebook

Potrivit consilierului, raportul de audit scoate la lumină cifre îngrijorătoare care afectează direct bugetul orașului:

bani nereturnați: peste 145.000 de lei plătiți de locuitori au rămas în conturile primăriei, fără nicio compensare

proiecte „umflate”: la Aquapark și Complexul Hipic apar supraevaluări și plăți nelegale de sute de mii de lei

salarii fără obiect: aproape 180.000 de lei au mers pe sporuri pentru un proiect de locuințe care nici măcar nu a început

Cea mai mare lovitură vine din zona investițiilor majore. Din cauza întârzierilor la centrul „Park and Ride”, primăria a pierdut finanțarea europeană și a făcut împrumuturi uriașe.

„Centrul intermodal park and ride: milioane de lei pierdute din fonduri europene din cauza întârzierilor cu execuția lucrărilor. Au fost generate cheltuieli suplimentare… dobânzi în sumă de 7.744.765,09 lei. Auditul evidențiază deficiențe majore în atribuirea și executarea contractului de salubrizare. Pe lângă prevederile contractuale și aplicare a taxelor, primăria Buzău „a uitat” să încaseze redeventa cuvenită. De la cetățeni a luat mai mult și nu a returnat, de la RER trebuia să ia, dar a uitat să încaseze.”

Consilierul menționează că primăria a pierdut un proces și a plătit penalități de 700.000 de lei pentru că avocații angajați au uitat să depună actele la tribunal la timp.

„Municipiul a plătit penalități de 701.993,35 lei, unei firme de construcții, pentru că au refuzat plata facturilor la timp. Mai mult, s-a angajat compania de avocatură Livescu și asociatii pentru a reprezenta primăria în acest dosar doar că firma de avocatură a uitat să depună actele la tribunal în timpul prevazut de lege. Astfel, primăria a pierdut procesul și banii pe avocați. Clasic…”

Irinel Cîrstea avertizează că orașul se află în pragul unui colaps economic din cauza acestor decizii.

„Dacă inițial proiectul a costat aproximativ 12 mil lei, in totalitate fonduri europene, la final costul a fost de 15.6 mil lei din care doar 4.9 mil fonduri europene, restul banilor din împrumuturi rambursabile de către primărie. Primăria și orașul Buzău se află în colaps economic și vom simți cu toții acest lucru în scurt timp. Documentele și cifrele oficiale arată acest dezastru inevitabil.” Raportul de audit financiar poate fi consultat AICI

