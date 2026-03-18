Criza din Orientul Mijlociu capătă proporții incontrolabile, după ce Israelul a lansat, miercuri, atacuri asupra mai multor instalații din cadrul complexului petrochimic South Pars, relatează Reuters.

Mai exact, aviația militară israeliană a lovit o instalație de prelucrare a gazelor naturale situată în apropierea zăcământului South Pars, precum și orașul Asaluyeh, unde se află instalații petroliere și petrochimice.

Televiziunea de stat iraniană a publicat ulterior o amenințare, afirmând că Republica Islamică va ataca infrastructura petrolieră și gazieră din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Printre locațiile menționate se numără rafinăria Samref și complexul petrochimic Jubail din Arabia Saudită, câmpul de gaze Al Hasan și uzinele petrochimice din Emiratele Arabe Unite, precum și instalații din Qatar.

Qatarul, indignat de atacul Israelului asupra zăcământului de gaze pe care îl împarte cu Iranul

La scurt timp, Qatarul și-a exprimat indignarea față de atacul Israelului asupra instalațiilor legate de câmpul South Pars din Iran, o extensie a câmpului North Field din Qatar, calificându-l drept „un pas periculos și iresponsabil”.

„Atacurile israeliene asupra instalațiilor legate de câmpul South Pars din Iran, o extensie a câmpului North Field din Qatar, reprezintă un pas periculos și iresponsabil în contextul actualei escaladări militare din regiune”, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, Majed Al-Ansari. „Atacurile asupra infrastructurii energetice constituie o amenințare la adresa securității energetice globale, precum și la adresa populațiilor din regiune și a mediului înconjurător”, a adăugat acesta.

Al-Ansari, care este și consilier al prim-ministrului, a reiterat apelurile Qatarului la dezamorsarea conflictului.

„Reiterăm, așa cum am subliniat în repetate rânduri, necesitatea de a evita atacarea instalațiilor vitale. Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere, să respecte dreptul internațional și să depună eforturi pentru dezamorsarea conflictului într-un mod care să asigure securitatea și stabilitatea regiunii”, a declarat el.

Zăcământul South Pars este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul, care exploatează zăcământul North Field.

Agenţia de ştiri iraniană Fars a relatat că rezervoarele de gaze şi părţi ale unei rafinării au fost lovite, muncitorii au fost evacuaţi într-un loc sigur, iar echipele de urgenţă încercau să stingă un incendiu.

Un oficial israelian a declarat pentru ziarul Jerusalem Post că atacul a fost coordonat și aprobat de SUA. Ținta atacului a fost cea mai mare instalație de prelucrare a gazelor naturale din Iran, situată în Bushehr, lângă zăcământul South Pars.

Preţul petrolului Brent creşte drastic

Preţul ţiţeiului Brent a crescut cu peste 4% miercuri, după ce Gărzile Revoluţionare Iraniene au ameninţat că vor lovi mai multe instalaţii energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar, ca represalii pentru un atac asupra propriilor instalaţii energetice, sporind riscul unor noi întreruperi ale aprovizionării cu energie în regiune, relatează Reuters.

Miercuri, contractele futures pe Brent au crescut cu 4,53 dolari, sau 4,4%, la 107,95 dolari pe baril la ora 13:21 GMT (15:21, ora României), după ce au atins un maxim de 108,60 dolari mai devreme în sesiune.

Ţiţeiul West Texas Intermediate din SUA a câştigat 1,91 dolari, sau ⁠2%, ajungând la 98,12 dolari.

„Atacurile asupra câmpului South Pars din Iran au determinat creşterea preţurilor la petrol şi gaze, iar orice escaladare suplimentară a atacurilor asupra infrastructurii energetice va continua să crească preţurile”, a declarat analistul SEB, Ole Hvalbye.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: