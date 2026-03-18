Mark Rutte anunță că NATO analizează opțiuni pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. „Aliații lucrează împreună” pentru reluarea comerțului

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, cu prilejul unei vizite oficiale în Norvegia, că țările Alianței analizează în prezent opțiuni pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, scrie Mediafax.

„Suntem cu toții de acord, bineînțeles, că trebuie reluat comerțul și strâmtoarea trebuie redeschisă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte”, a spus Mark Rutte.

Donald Trump le-a cerut aliaților din NATO, dar și altor parteneri internaționali, să trimită nave militare pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, care în prezent este blocată în contextul conflictului dintre Iran și SUA. Trump a amenințat că NATO va avea un „viitor foarte prost” dacă statele membre refuză să participe la securizarea acestei rute prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Președintele SUA le-a cerut aliaților să trimită în special puitoare de mine.

Ca răspuns, Germania a precizat că acest conflict „nu este războiul NATO”, iar Alianța are menirea de a apăra teritoriul statelor membre, nu de a interveni în Golful Persic. Ulterior, Trump a precizat marți că Statele Unite sunt suficient de puternice și „nu au nevoie de ajutorul nimănui” pentru redeschiderea strâmtorii, dar va ține minte lipsa de sprijin din partea aliaților.

