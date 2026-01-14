Prima pagină » Economic » De câți bani are nevoie Bolojan în 2026: 250 de miliarde de lei

De câți bani are nevoie Bolojan în 2026: 250 de miliarde de lei

14 ian. 2026, 12:52, Economic
De câți bani are nevoie Bolojan în 2026: 250 de miliarde de lei

Guvernul Bolojan va avea nevoie în 2026 de un volum imens de finanțare pentru a acoperi deficitul bugetar și datoriile scadente. Statul se va împrumuta cu cel puțin 12 mld. euro de pe piețele financiare internaționale, asta în condițiile în care necesarul de finanțare total al României din acest an depășește 250 mld. lei, conform Ziarului Financiar

Anul trecut, România a împrumutat de pe piețele externe aproape 16 mld. euro prin emisiuni de obligațiuni în euro și dolari și 3,2 mld. euro prin plasamente private externe discutate direct cu giganții bancari. Acum, din totalul de 52 mld. euro, Ministerul Finanțelor estimează că între 12 și 14 mld. euro vor proveni din împrumuturile de pe piețele externe, prin intermediul emisiunilor de euroobligațiuni în perioada 2026-2028.

„Conform perspectivelor privind deficitul bugetar şi a nevoilor de finanţare estimate pentru perioada 2026-2028, în baza actualelor asumpţii se au în vedere emisiuni de euroobligaţiuni de aproximativ 12-14 mld. euro/an, cu o frecvenţă de 3-4 emisiuni/an, în funcţie de evoluţia necesităţilor de finanţare”, se arată în documentul Ministerului Finanțelor legat de programul de eurobonduri.

Potrivit estimărilor, necesarul total de finanțare anticipat de Guvern pentru acest an este de 265-275 mld. lei, 52-54 mld. euro. Ministerul Finanțelor urmează să obțină această sumă și prin intermediul împrumuturilor în lei și valută pe piața internă și internațională, dar suma finală va depinde de bugetul pe care guvernul Bolojan discută zilele acestea.

Noul an se anunță dificil din punct de vedere financiar pentru că deficitul uriaș și datoria publică în creștere au făcut ca România să simtă din ce în ce mai tare povara dobânzilor. Astfel, statul a ajuns să plătească anual zeci de miliarde doar pentru dobânzile aferente datoriei publice. Acum, principala preocupare a Executivului este refinanțarea datoriei publice și finanțarea deficitului bugetar, care ar trebui ajustat la 6-6,5% din PIB în acest an.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

La ce cifre s-au uitat Ilie Bolojan și viceprim-miniștrii la ședința de ieri, pentru bugetul României. Care sunt coordonatele pe care va fi construit bugetul pe 2026: inflația, creșterea economică, salariul mediu

Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS România, „10 din 10” la evaluarea OCDE. Ministrul Finanțelor anunță progrese decisive pentru aderarea din 2026
12:17
România, „10 din 10” la evaluarea OCDE. Ministrul Finanțelor anunță progrese decisive pentru aderarea din 2026
ANALIZĂ EXCLUSIV De ce fuge capitalul străin din România? Odată cu trecerea la euro, Bulgaria ne poate „sufla” investițiile străine, după modelul Ungariei. Economist: Investitorii se retrag din România cum nu am mai văzut de 15 ani
06:30
De ce fuge capitalul străin din România? Odată cu trecerea la euro, Bulgaria ne poate „sufla” investițiile străine, după modelul Ungariei. Economist: Investitorii se retrag din România cum nu am mai văzut de 15 ani
Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și diferența la salarii nu mai este atât de mare
05:00
Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și diferența la salarii nu mai este atât de mare
REACȚIE MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică”
17:24
MAE explică de ce susține Acordul UE-Mercosur: „Este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică”
FLASH NEWS Bulgarii au deja probleme cu euro falși, după ce au trecut la moneda unică europeană de la 1 ianuarie
17:08
Bulgarii au deja probleme cu euro falși, după ce au trecut la moneda unică europeană de la 1 ianuarie
SCANDAL Scandal uriaș între cei mai puternici oameni ai planetei. Trump amenință că îl dă în judecată pe șeful băncii centrale americane. Președintele american vrea să-l demită pe președintele Fed, din cauza dobânzilor prea mari. De ce contează pentru România
16:04
Scandal uriaș între cei mai puternici oameni ai planetei. Trump amenință că îl dă în judecată pe șeful băncii centrale americane. Președintele american vrea să-l demită pe președintele Fed, din cauza dobânzilor prea mari. De ce contează pentru România
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Funcționează sau nu aplicațiile pentru concentrare? Iată ce spune știința!
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
14:01
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
CONTROVERSĂ Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
14:00
Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
MEDIU Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
13:57
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
SCANDAL Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
13:51
Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
NEWS ALERT Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
13:51
Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
INCIDENT Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
13:45
Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția

Cele mai noi

Trimite acest link pe