Pedro Sánchez încearcă să-l liniștească pe Zelenski: „Nimeni și nimic nu ne va face să uităm de Ucraina“. Ce acorduri a reușit să încheie liderul ucrainean la Madrid

Pedro Sánchez și Volodimir Zelenski au închieat, miercuri, la Madrid, un acord pentru ca Spania și Ucraina să producă în comun drone. Războiul din Orientul Mijlociu, provocat de atacul SUA și al Israelului asupra Iranului pe data de 28 februarie, a deviat atenția de la ceea ce se întâmplă pe frontul din Ucraina și are consecințe importante pentru aceasta, cauzate, mai ales, de creșterea cererii de drone pentru apărarea antiaeriană. Țările din Golful Persic solicită această tehnologie pentru a se apăra de dronele și rachetele lansate de Iran. În acest context, Pedro Sánchez l-a primit pe președintele ucrainean la Moncloa. O întâlnire în cadrul căreia au fost semnate mai multe acorduri, printre care și cel privind creșterea producției comune în domeniul industriei de apărare. De exemplu, în coproducția de drone, relatează RTVE Noticias și El Mundo.

Întâlnirea a servit, de asemenea, pentru reînnoirea angajamentului de ajutor mmilitar acordat de Spania Ucrainei. În 2024, cei doi lideri au încheiat un acord bilateral, cu o durată de 10 ani, în cadrul căruia ajutorul economic acordat de Spania să fie să fie revizuit anual, în funcție de circumstanțe și necesități.

De atunci, președintele Guvernului spaniol a anunțat 1 miliard de euro în fiecare an.

„Un nou angajament în valoare de 1 miliard pentru anul 2026. Astfel, sprijinul Spaniei, de la începutul conflictului, în domeniul militar bilateral se ridică la aproape 4 miliarde”, a declarat, miercuri, șeful Executivului spaniol. „Nimic și nimeni nu ne va face să uităm ce se întâmplă în Ucraina. Vom menține sprijinul nostru față de poporul ucrainean cu aceeași intensitate ca în prima zi”, a declarat Sanchez după ce s-a întâlnit miercuri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Poți conta pe sprijinul Spaniei”, a subliniat acesta.

Resursele anunțate de Sánchez sunt destinate „sprijinului militar bilateral acordat Ucrainei” pe parcursul anului 2026, iar acesta a precizat că ajutorul va fi finanțat, parțial, prin intermediul instrumentului SAFE (Acțiune pentru Securitatea Europeană), promovat de Uniunea Europeană. Acest sprijin militar bilateral se concretizează în producția comună de drone, rachete și radare în contextul războiului.

„Războiul, să nu uităm, a fost declanșat de o agresiune rusă pe care noi, din Spania, o considerăm de nejustificat”, a declarat el în fața presei. „Spania va continua să promoveze instrumentele europene de care dispunem, precum și necesitatea de a crește și consolida industria europeană de apărare”, a adăugat Sánchez.

La rândul său, Zelenski a mulțumit pentru aceste noi resurse. „Războiul continuă să fie extrem de dur, nu s-a mai potolit. Dronele și rachetele sosesc în fiecare zi, atacând sistemul nostru energetic și orașele noastre. Consolidarea sistemului nostru aerian este importantă, de aceea mulțumesc Spaniei pentru apărarea spațiului nostru aerian”, a afirmat șeful statului ucrainean.

Pe lângă întâlnirea cu Sánchez, Volodimir Zelenski se va întâlni și cu regele Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela.

Zelenski a sosit în Spania după ce a vizitat România, Franța și Regatul Unit. Vizita are loc cu o zi înainte de o reuniune a Consiliului European de la Bruxelles, care va fi esențială pentru a discuta finanțarea comunitară acordată Ucrainei și modul în care se poate avansa pentru ca împrumutul de 90 de miliarde de euro, promis de Uniunea Europeană Kievului, să se materializeze.

