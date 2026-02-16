Prima pagină » Social » Bărbat din Mureș, atacat de urs, în timp ce se afla la pășunat. Victima a fost transportată de urgență la spital

Ruxandra Radulescu
16 feb. 2026, 17:21, Social
Un bărbat a fost atacat de urs, în timp ce afla cu la pășunat cu animalele în apropierea localității Maiad, județul Mureș. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, informează Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Victima a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații suplimentare. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Despre incident au fost informați reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, autoritatea publică locală și paznicul de vânătoare.

Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor

Recent, Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor. Prețurile de achiziție din 2023 nu au fost modificate, iar despre urșii habituați a dat de înțeles că trebuie să fie eliminați.

În anul 2023 a fost semnat și lansat ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor. De altfel, prețurile de achiziție din acel an nu au mai fost schimbate în 2025, ministrul Mediului susținând că ghidul nu a mai putut fi modificat, scrie MEDIAFAX.

Anul trecut, Diana Buzoianu a decis să aloce bugetul necesar pentru ca o mare parte din proiectul respectivă să fie finalizat. Pachetul legislativ cuprinde și alte aspecte la fel de importante. De exemplu, s-a permis inclusiv intervenția non-graduală atunci când intră urșii în intravilan.

„Nu era legal să venim să modificăm ghidul. Răspunsul întotdeauna a fost: este ilegal, vor fi atacate în instanță și vor câștiga pentru că ei au aplicat pentru un ghid care exista în 2023”, a spus ministrul Mediului.

