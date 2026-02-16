Mihai Stoica și Adrian Porumboiu au avut un schimb de replici dur. Fostul arbitru a analizat posibilul henț al lui Luca Băsceanu la golul doi al oltenilor, în partida din Cupa României cu FCSB încheiată co scorul de 2-2.

Oficialul FCSB nu a fost de acord cu explicația lui Porumboiu și fostul patron al celor de la FC Vaslui l-a catalogat ca „paharnic și flexibil ca un vârf de undiță”.

Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Porumboiu, după tirada fostului mare arbitru

FCSB a fost eliminată din Cupa României după egalul cu Craiova, 2-2, din Grupa B. Roș-albaștri au spus că Luca Băsceanu a comis un henț înainte ca Florin Ștefan să înscrie al doilea gol al echipei oltene, iar Porumboiu a arătat că „nu e henț. Părerea mea este că e o fază în care nu joacă mingea cu mâna. El nu putea să sară cu mâinile la spate. Pe orice arbitru întrebați care știe regulile jocului vă va spune ce vă zic eu. Uitați-vă la arbitru, are un plasament foarte bun. Nu a fost obstrucționat”. Dar, Mihai Stoica l-a contrazis și a urmat răspunsul dur al lui Porumboiu. Acum, oficialul FCSB a replicat, potrivit Fanatik: „Bineînţeles că ştiu despre ce e vorba. Dacă i-aș da replică, nu aș mai scăpa toată viața de polemica asta. Nu am ce replică să dau, e un om de 75 de ani, chiar am respect pentru senectute și nu dau nicio replică. Știu ce a spus, nu mă interesează. Eu pot să comentez ce spun omologii mei de la alte echipe, pot să comentez tot ce se întâmplă, dar să comentez ce spun toți chibiții…nu”.

„Dacă era mâna lipită, da, dar el a ridicat mâna să stopeze mingea. El folosește mâna pentru a opri mingea. El face stop cu mâna. Bine, voi știți regulamente. Dacă nici ăsta nu mai e henț… Folosește mâna” spunea și Gigi Becali, după meciul din Cupa României.