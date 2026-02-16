Un băiat de 15 ani a dat foc mai multor mașini din centrul Brașovului, în urma unei provocări online. Cum a reușit să incendieze autoturismele

Un băiat în vârstă de 15 ani a incendiat mai multe autoturisme din centrul Brașovului, în urma unei provocări din mediul online. La data de 13 februarie a.c., în jurul orei 03:30 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autoturism, ce se afla parcat pe Aleea Tiberiu Brediceanu din localitate. Copilul a transmis live incidentul, notează newsbv.ro.

Polițiștii, care s-au deplasat la fața locului, au constatat că vehiculul era cuprins de flăcări și distrus integral, iar pentru stingere a fost necesară intervenția echipajelor specializate.

Polițiștii Municipiului Brașov – Biroul Investigații Criminale, în colaborare cu Secția 1 Poliție Brașov, au constatat că incendiul a fost provocat și s-a extins și la un alt autoturism parcat în apropiere. În urma investigațiilor oamenii legii au aflat că incendiul a fost provocat de un băiat în vârstă de 15 ani, care a filmat incidentul și l-a transmis live pe rețelele de socializare, ca parte a unei provocări.

Astfel, la data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și ale Serviciului Criminalistic, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în cadrul căruia au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză.

„Ca urmare a unei provocări primite pe o rețea de socializare, în noaptea de 13.02.2026, în jurul orei 03:05, un minor în vârstă de 15 ani a lovit, cu o cărămidă, luneta, geamul stânga față, precum și parbrizul unui autoturism parcat în mun. Brașov, str. Constantin Lacea nr.3, provocând spargerea lunetei și fisurarea geamului și a parbrizului. În continuare, în aceeaşi noapte, intervalul orar aproximativ 03:14-03:18, minorul s-a deplasat pe Ale. Tiberiu Brediceanu nr.3 unde, tot ca urmare a provocării anterior amintite, a spart cu o piatră luneta unui alt autoturism, apoi a incendiat mașina, distrugând-o în totalitate. Incendiul astfel produs s-a propagat la un alt autoturism, ce se afla parcat lângă cel dintâi, degradând mai multe elemente ale caroseriei de pe partea dreaptă. În timp ce autoturismele erau mistuite de flăcări, minorul a distribuit în timp real, pe rețelele de socializare, filmări cu mașinile, pentru a dovedi că a îndeplinit provocarea.„, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.

Copilul de 15 ani, arestat pentru 30 de zile

Băiatul de 15 ani, din municipiul Brașov, a arestat preventiv pentru 30 de zile, la propunerea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Adolescentul se află în Centrul de Retinere si Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

Cercetările în cauză sunt continuate în cadrul dosarului penal deschis, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugerea, dosar instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii faptelor și dispunerii măsurilor legale, la finalizarea acestora.

