Un curier Amazon din Marea Britanie a ajuns cu mașina în mare, după ce a urmat instrucțiunile GPS-ului. Mașina aproape că a fost înghițită de apă

O camionetă de livrări a rămas blocată într-o zonă plină de noroi din Essex. Localnicii o numesc „cea mai periculoasă potecă din Marea Britanie”, iar șoferul a fost nevoit să abandoneze vehiculul pentru a putea scăpa zin zona mlăștinoasă, relatează The Independent.

Paza de coastă britanică a fost alertată duminică, la ora 11:30, cu privire la „un vehicul de livrare Amazon care a intrat pe The Broomway”, în Great Wakering, Essex.

Șoferul urma indicațiile GPS-ului către insula Foulness.

Un purtător de cuvânt al HM Coastguard a declarat pentru The Independent că „echipa de salvare a pazei de coastă din Southend s-a deplasat la fața locului și, după ce s-a asigurat că nu există persoane în pericol, s-a retras la scurt timp”.

Paza de coastă a confirmat că Amazon a fost informată despre incident și a organizat recuperarea vehiculului cu ajutorul unui fermier local, care a scos camioneta din mâl până la ora 15:30.

Broomway este un traseu vechi de 600 de ani, lung de șase mile, care traversează nisipurile de la țărmul din apropierea Southend-on-Sea până la insula Foulness.

Traseul nu este potrivit pentru vehicule, iar oamenilor li se recomandă să îl parcurgă doar pe jos, însoțiți de un ghid expert, cu experiență în traversarea mlaștinilor.

Traseul, administrat de Essex Highways, este, de asemenea, un poligon de tragere al Ministerului Apărării.

„Este o zonă extrem de periculoasă și se află pe proprietatea Ministerului Apărării, accesul fiind liber numai când poligoanele de tragere nu sunt active și bariera este deschisă.”, a transmis paza de coastă.

Conform înregistrărilor consiliului parohial, cel puțin 100 de persoane au murit pe Broomway după ce au fost prinse de maree sau s-au rătăcit din cauza vizibilității reduse. Ultimul deces cunoscut a fost înregistrat, însă, în 1919.

De atunci, locul a căpătat reputația printre localnici de „cea mai periculoasă potecă” din Marea Britanie, iar oamenii au început să-l ocolească.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: