Nicușor Dan primește la Cotroceni delegația americană. Ce discută președintele României cu emisarii SUA

Președintele Nicușor Dan a primit la Cotroceni o delegație a Statelor Unite, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. Vizita delegației americane are loc în contextul primei vizite a liderului de la Cotroceni în SUA, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a anunțat președinte, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

FOTO: Mediafax

