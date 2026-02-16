Prima pagină » Știri politice » Ciolacu acuză „coafarea” bugetului și îi adresează trei întrebări lui Bolojan. „Investiții de 13 miliarde de lei din 2024 ar fi fost mutate în 2025”

Olga Borșcevschi
16 feb. 2026, 17:42, Știri politice
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu lansează, luni, acuzaţii grave privind execuţia bugetară, susţinând că investiţii realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar. De asemenea, Ciolacu îi adresează trei întrebări premierului Bolojan și îl somează să iasă public pentru a da explicații.

„Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)!

Deci, nu mai este vorba doar despre o inginerie contabilă în bugetul pe 2025 – mutat banii din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR. Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!

Așa se construiește imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanțelor, certificate de doi miniștri PNL – Boloș, la 31 decembrie 2024 și Nazare, la finalui lui 2025”, a declarat Marcel Ciolacu pe Facebook.

Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2024: Investiții totale efectuate = 120,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 74 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 46,2 miliarde lei (vedeți foto 1)  https://mfinante.gov.ro/…/executii/nota_bgc31122024.pdf

Foto:  Facebook / Marcel Ciolacu

Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2025: Investiții totale efectuate în 2025 = 138,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 59,7 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 78,5 miliarde lei (vedeți foto 2)! https://mfinante.gov.ro/…/executii/nota_bgc31122025.pdf

Foto:  Facebook / Marcel Ciolacu

El arată că datele pentru 2024 au fost ulterior revizuite: investiţiile din buget ar fi scăzut de la 74 la 61 miliarde lei, iar cele din fonduri europene ar fi crescut de la 46 la 59 miliarde lei.

Ciolacu susţine că, în loc ca deficitul din 2024 să fie redus cu 13 miliarde lei (0,7% din PIB), investiţiile ar fi fost înregistrate în 2025, „reducând deficitul artificial cu 13 miliarde lei (0,68% din PIB-ul lui 2025)”.

Trei întrebări pentru Ilie Bolojan

Totodată, pe Facebook, Marcel Ciolacu a solicit ca premierul Bolojan să iasă public și să spună:

  1. Cât din sumele puse la el la Venituri sunt din proiectele de investiții realizate în timpul guvernării mele din 2023 și 2024 și înregistrate la Cheltuieli?
  2. Ce sume a mutat din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR, de la Împrumuturi PNRR la Fonduri europene?
  3. Cât este cu adevărat deficitul în 2024 și deficitul în 2025?

