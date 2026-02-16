Financial Times: Uniunea Europeană „îndulcește” criticile la adresa lui Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria

Comisia Europeană și-a diminuat criticile la adresa lui Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria, din 12 aprilie, conform rapoartelor Financial Times, pentru a evita percepția unei intervenții externe, mai ales în contextul ascensiunii partidului de opoziție Tisza. Această abordare prudentă include o „înghețare” temporară a dosarelor sensibile și posibila deblocare a fondurilor, Bruxelles-ul dorind să evite alimentarea retoricii anti-UE a lui Viktor Orbán.

Mai multe persoane familiarizate cu situația au declarat pentru Financial Times că oficialii UE nu vor să fie văzuți ca un factor de interferență în alegerile din Ungaria și nu vor să ofere mai multă muniție lui Viktor Orbán în campania sa politică care este îndreptată împotriva Bruxelles-ului. Cele mai recente sondaje electorale sugerează că Viktor Orbán ar putea pierde alegerile din această primăvară. La acest moment, partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, are un avans de aproximativ 10 procente față de Fidesz, partidul premierului maghiar.

Într-un discurs ținut duminică, Péter Magyar a promis că va consolida poziția Ungariei în Uniunea Europeană: „Locul Ungariei este în Europa, nu doar pentru că avem nevoie de Europa, ci și pentru că Europa are nevoie de noi”, a spus acesta.

Conform surselor, Comisia a procedat deja cu mai multă atenție în comunicările sale publice privind Ungaria și preocupările legate de statul de drept. Aproximativ 2,4 miliarde de euro în fonduri noi ar putea fi debursate guvernului lui Orbán înainte de alegeri, indiferent de preocupările recente.

