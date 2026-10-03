Când trebuie montate anvelopele de iarnă în 2026. Ce amendă riscă șoferii care nu respectă legea

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii în România atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada anului.

Odată cu apropierea sezonului rece, pregătirea mașinii pentru deplasări aduce în atenție și regulile privind echiparea acesteia. Pentru conducătorii auto, este esențială distincția dintre recomandările de siguranță și obligațiile prevăzute de legislația rutieră.

Când trebuie montate anvelopele de iarnă

Codul Rutier nu stabilește o dată exactă pentru schimbarea anvelopelor. Obligația apare atunci când autoturismul circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de luna din calendar. Astfel, dacă asemenea condiții apar în octombrie, mașina trebuie să fie echipată corespunzător. În schimb, simplul fapt că a început sezonul rece nu atrage automat obligația legală dacă drumul este uscat.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducerea unui autovehicul pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă reprezintă contravenție.

Reguli speciale pentru vehiculele de peste 3,5 tone

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al vehiculelor de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, există cerințe suplimentare.

Roțile axei sau axelor de tracțiune trebuie echipate cu anvelope de iarnă ori cu lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate atunci când condițiile de drum impun acest lucru. Nerespectarea obligației poate duce, pe lângă amendă, și la reținerea certificatului de înmatriculare.

Ce tipuri de anvelope sunt permise pe timp de iarnă

Una dintre cele mai mari confuzii apare în cazul anvelopelor comercializate sub denumirea ”all season”. Din punct de vedere legal, nu denumirea comercială este decisivă, ci marcajele existente pe anvelopă.

Pentru a îndeplini cerințele prevăzute de legislația națională pentru circulația în condiții de iarnă, anvelopele trebuie să fie inscripționate cu marcaje precum M+S, M.S., MS sau M&S, literele provenind de la ”Mud” și ”Snow” – noroi și zăpadă.

Reprezentanții Registrului Auto Român explică faptul că denumirea comercială a anvelopelor nu este elementul determinant. Important este marcajul acestora.

”Toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele «M și S», sub forma «M+S», «M.S» sau «M&S», îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă, prevăzute în legislația națională. Prin urmare, pentru posesorii de autovehicule care respectă legislația în vigoare și folosesc, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele «M» și «S», nu se aplică sancțiuni”, a explicat Roxana Dima, purtător de cuvânt al Registrului Auto Român (RAR), notează Digi24.ro.

Ce amendă riscă șoferii în 2026

Șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă riscă o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, echivalentă cu 9-20 de puncte-amendă. Începând cu 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, astfel că sancțiunea pentru această abatere este cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Pe lângă amendă, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare, fiind eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.