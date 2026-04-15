Economistul lui Bolojan avertizează că România intră într-o zonă economică complicată. „Era bine să nu fim dezarmați”

România se îndreaptă spre o perioadă economică complicată, influențată atât de contextul internațional tensionat, cât și de problemele interne acumulate în ultimii ani. Avertismentul vine de la consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, într-o intervenție la Digi24. 

Ionuț Dumitru spune că revizuirea în sens negativ a prognozelor economice reflectă schimbările recente din plan global, dar și vulnerabilitățile deja existente în economia României. Potrivit acestuia, războiul din Orientul Mijlociu și impactul asupra prețurilor la energie și combustibili afectează inevitabil toate economiile, inclusiv pe cea românească.

„Nu e vorba de a avea sau nu încredere, ci de a fi conectați la noile realități în care trăim. Dacă ne uităm la ce s-a schimbat în ultimele săptămâni, avem acest război în Iran, care are implicații majore asupra prețului combustibilului și energiei în general. În contextul acesta, nicio țară nu poate rămâne neafectată. Știm că atunci când au existat șocuri majore la nivelul prețului petrolului, economia mondială a avut mult de suferit”, a explicat consilierul onorific. 

Măsurile fiscale erau inevitabile pentru România

Consilierul premierului a explicat că măsurile fiscale adoptate de Guvern nu puteau fi evitate din cauza nivelului ridicat al deficitului bugetar. Acesta a arătat că un deficit de 9-10% din PIB impune intervenții pentru corectarea dezechilibrelor, întrucât investitorii, agențiile de rating și instituțiile europene așteaptă astfel de măsuri.

„Situația bugetară nu putea fi menținută. Când ai un deficit de 9-10% din PIB, nu poți continua în aceeași formulă. Ai o nevoie de finanțare foarte mare și toată lumea: investitori, agenții de rating, Comisia Europeană, se uită la tine și așteaptă măsuri de corecție. Ajustarea fiscală era obligatorie”, a spus acesta.

„Ajustarea fiscală duce inevitabil la o creștere economică mai mică”

Ionuț Dumitru a atras atenția că impactul măsurilor era anticipat, inclusiv încetinirea creșterii economice și presiunile inflaționiste, mai ales în contextul majorării taxelor. De asemenea, acesta a explicat că România a parcurs deja o parte importantă din procesul de corecție bugetară și a spus că deficitul a fost redus spre aproximativ 6-6,2% din PIB.

„Ajustarea fiscală duce inevitabil la o creștere economică mai mică și la presiuni inflaționiste, mai ales în condițiile în care au fost majorate taxe precum TVA sau accizele. Nu trebuie să ne mire aceste efecte.”

România este expusă în fața șocurilor economice

Consilierul avertizează că România este expusă în fața unor eventuale șocuri economice, în condițiile în care nu mai dispune de resursele necesare pentru a interveni. Consilierul premierului a subliniat că această situație este rezultatul deciziilor din anii trecuți, când resursele bugetare au fost consumate în perioade favorabile. În final, Ionuț Dumitru a subliniat că nu există un singur scenariu pentru evoluția economică, însă riscurile sunt semnificative, iar stabilitatea devine esențială pentru perioada următoare.

„În astfel de situații era bine să avem spațiu fiscal, adică să nu fim dezarmați, așa cum suntem acum. Nu putem face intervenții de amploare pentru a susține consumatorii, pentru că avem deficite foarte mari”, a mai spus Ionuț Dumitru.

