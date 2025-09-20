Prima pagină » Actualitate » Economistul lui Bolojan crede că ANAF este nefuncțională: „Ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”

Economistul lui Bolojan crede că ANAF este nefuncțională: „Ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”

Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 15:20, Actualitate
Economistul lui Bolojan crede că ANAF este nefuncțională: „Ar avea nevoie de

Consilierul premierului, economistul Ionuț Dumitru, consideră că structura ANAF este una nefuncțională și ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”, ca să poată aduce mai mulți bani la buget.

Consilierul lui Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, în opinia sa personală, ANAF funcționează după o structură perimată, însă desființarea unei astfel de entități nu ar face decât să adâncească și mai mult riscul pentru finanțele șubrede ale statului.

Acesta a plecat de la un exemplu legat de un episod asemănător, din anul 2013, când Garda Financiară a fost desființată și înlocuită cu Antifrauda, în cadrul ANAF, care funcționează cu foarte puțini angajați și are drept rol descurajarea evaziunii fiscale prin controale inopinate.

„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum. După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, afirmă Ionuț Dumitru.

Consilierul premierului a mai spus că ANAF are o rată de colectare foarte mică, de 42,2 miliarde de lei pe lună, adică un total de 337,5 miliarde de lei în primele opt luni ale lui 2025.

„Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, că la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală.

Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu! Ca să poată îmbunătăți colectarea, ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”, a mai spus Ionuț Dumitru, la Digi24.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan: Și companiile de stat trebuie executate de ANAF/ Sistemul de evaziune a fost tolerat

Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază

Citește și

ACTUALITATE Rețeta de dulceață de ardei iute a Gabrielei Cristea. Preparatul este perfect pentru grătare
16:35
Rețeta de dulceață de ardei iute a Gabrielei Cristea. Preparatul este perfect pentru grătare
POLITICĂ Se desființează ANAF sau nu? Explicațiile ministrul de finanțe, Alexandru Nazare
16:04
Se desființează ANAF sau nu? Explicațiile ministrul de finanțe, Alexandru Nazare
ACTUALITATE Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
15:54
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
ACTUALITATE Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc spre finalul lui septembrie 2025. Oferte tentante pentru turiști
15:15
Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc spre finalul lui septembrie 2025. Oferte tentante pentru turiști
ACTUALITATE CASTEL legendar, „bântuit” de povești cu fantome, scos la vânzare la prețul unei garsoniere noi în București
15:00
CASTEL legendar, „bântuit” de povești cu fantome, scos la vânzare la prețul unei garsoniere noi în București
POLITICĂ Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”
14:43
Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Filme de văzut în doi: selecția Netflix pentru iubitorii de romantism
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț după ce un băiat de 15 ani a murit în urma unui accident! Când intră în vigoare măsura?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Au fost descoperite oficial 6.000 de exoplanete, declară NASA. „Intrăm în următorul mare capitol al explorării”