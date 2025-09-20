Consilierul premierului, economistul Ionuț Dumitru, consideră că structura ANAF este una nefuncțională și ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”, ca să poată aduce mai mulți bani la buget.

Consilierul lui Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, în opinia sa personală, ANAF funcționează după o structură perimată, însă desființarea unei astfel de entități nu ar face decât să adâncească și mai mult riscul pentru finanțele șubrede ale statului.

Acesta a plecat de la un exemplu legat de un episod asemănător, din anul 2013, când Garda Financiară a fost desființată și înlocuită cu Antifrauda, în cadrul ANAF, care funcționează cu foarte puțini angajați și are drept rol descurajarea evaziunii fiscale prin controale inopinate.

„Când discutăm de colectarea taxelor, când ne uităm la veniturile acestea mici pe care statul român le are după standarde europene, e un complex de factori care explică acest nivel scăzut, incapacitatea de a colecta. După mine, aici nu știu dacă neapărat e și opinia Guvernului, ceea ce o să spun acum. După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că cu aceeași abordare putem face schimbări majore”, afirmă Ionuț Dumitru.

Consilierul premierului a mai spus că ANAF are o rată de colectare foarte mică, de 42,2 miliarde de lei pe lună, adică un total de 337,5 miliarde de lei în primele opt luni ale lui 2025.

„Eu personal, încă o dată, nu știu care este opinia Guvernului pe subiectul acesta și a ministrului de Finanțe, în primul rând, că la dânsul este ANAF-ul, dar eu aș avea o abordare care ar trebui să fie mai radicală. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia, spre exemplu! Ca să poată îmbunătăți colectarea, ce a făcut? Pur și simplu a desființat entitatea precedentă și a reînființat alta independentă, în afara guvernului, cu profesioniști numiți acolo, cu obiective foarte bine definite”, a mai spus Ionuț Dumitru, la Digi24.

