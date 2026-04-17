Elena Udrea intervine în privatizarea companiilor strategice: „Guvernul ar trebui să învețe din lecțiile trecutului”

Elena Udrea comentează privatizarea companiilor strategice. „Guvernul ar trebui să învețe din lecțiile trecutului”, spune Udrea.

„Vindem din nou pe nimic, în timp ce Europa cumpără înapoi!”, scrie Elena Udrea pe Facebook.

Fostul politician enumeră companii precum Sidex Galați, Șantierul Naval Mangalia, Petrotub Roman, în mesajul său.

„Un combinat strategic stă să devină ruine”, descrie Udrea Sidex Galați.

Totodată, în opinia fostului ministru al dezvoltării regionale și turismului, Șantierul Naval Mangalia „dispare pentru că statul a stat cu mâinile în sân 7 ani, iar acum e incapabil de o soluție”.

Elena Udrea: „Germania naționalizează rețelele de energie”

Elena Udrea dă exemplul Germaniei, care naționalizează rețelele de energie. La rândul ei, Franța recumpără participații în apărare. Italia blochează vânzarea capacităților strategice, iar Comisia Europeană CHIPS Act, Defence Industry Act, STEP, ceea ce înseamnă ca Europa reindustrializează masiv.

„România vinde. Pentru că nu are nicio viziune economică”, scrie Elena Udrea.

„Ce face Guvernul nu e o politică, e o capitulare, e trădare națională!”

„Vindem din nou pe nimic, în timp ce Europa cumpără înapoi!

Guvernul anunță lichidarea sau vânzarea a 22 de companii de stat. Sună bine pe hârtie. Dar,

Guvernul ar trebui să învețe din lecțiile trecutului, pe care însă, alege să le ignore:

▸ Sidex Galați — vândut în 2001 pentru 70 de milioane de dolari. Trecut prin Mittal, apoi prin Liberty Group, care l-a delapidat cu 300 de milioane de euro prin tranzacții fictive, inclusiv cu Gazprom. Astăzi, fostul Sidex e scos la licitație la 690 de milioane de euro. Nimeni nu cumpără. Un combinat strategic stă să devină ruine.

▸ Șantierul Naval Mangalia — privatizat către Daewoo, apoi către Damen Olanda. Partenerul olandez a acumulat 200 milioane euro datorii față de propria companie-mamă, a cerut el însuși falimentul, a refuzat planul de reorganizare. Acum activele vor fi preluate chiar de Damen, pe nimic. Un șantier strategic — vital în contextul reînarmării europene — dispare pentru că statul a stat cu mâinile în sân 7 ani iar acum e incapabil de o soluție.

▸ Petrotub Roman — vândut pe mai nimic grupului Mittal, cu datorii șterse ilegal (Comisia Europeană a decis că statul a acordat ajutoare de stat preferențiale).

Acum fabrica a ajuns la firma ucraineană Interpipe, iar Tepro Iași la Metinvest — patronul lui Ahmetov.

Conform Curții de Conturi: din cele 7.708 companii privatizate între 1991-2019, aproape jumătate erau deja radiate sau dizolvate. Pentru fiecare 3 lei încasați din privatizare, statul a cheltuit 1 leu în facilități suplimentare, fără să evite falimentul.

Guvernul și susținătorii lui ne spun ca: “Managementul de stat e prost.” – Adevărat, dar soluția nu e să reformezi proprietatea, ci managementul. Soluția e să oprești practica de a numi directori de partid și sinecuriști în conducerea companiilor strategice. Dacă pui un manager competent, remunerat corect și responsabilizat real, companiile de stat pot fi profitabile. Hidroelectrica a demonstrat-o.

„Nu mai putem finanța găurile negre.” — Nimeni nu spune să menții Petrotrans în viață, aflată în faliment din 2007 și nelichidată în 19 ani. Dar există o diferență uriașă între a lichida un cadavru administrativ și a vinde un șantier naval strategic tocmai când Europa cheltuie sute de miliarde pe reînarmare.

Germania naționalizează rețelele de energie. Franța recumpără participații în apărare. Italia blochează vânzarea capacităților strategice. Comisia Europeană lansează CHIPS Act, Defence Industry Act, STEP, ceea ce înseamnă ca Europa reindustrializează masiv.

România vinde. Pentru ca nu are nicio viziune economică, nu e în stare să profite de fondurile alocate de UE, Programul SAFE, pentru a reindustrializa țara. Ce face Guvernul nu e o politică, e o capitulare, e trădare națională!

România are poate cea mai bună fereastră din ultimii 30 de ani pentru a-și reconstrui industria prin: finanțare europeana, cerere de reînarmare, lanțuri de aprovizionare care se relocalizează din Asia. Alegem iar să o irosim vânzând pe nimic ce a mai rămas, acum. când valorează enorm geopolitic și strategic.

Asta nu e reformă. Asta e lichidare de țară.”, este mesajul integral al Elenei Udrea.

