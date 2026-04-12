Mesajul Elenei Udrea de Paști: „Paștele nu vine să ne impresioneze. Vine să ne trezească”

Elena Udrea a transmis, cu ocazia sărbătorilor pascale, un mesaj centrat pe credință, speranță și puterea de a merge mai departe în momente dificile.

Ce mesaj a transmis Elena Udrea de Paște

Elena Udrea | Foto – Mediafax

Aceasta a subliniat că Paștele nu înseamnă perfecțiune, ci iubire, iertare, liniște și apropierea de cei dragi. În mesajul său, i-a îndemnat pe oameni să reflecteze la valorile creștine și la alegerile pe care le fac zi de zi — între orgoliu și iertare, grabă și prezență, indiferență și compasiune.

„În graba după miel, ouă înroșite, cozonaci, mesaje standard date forward pe telefon, uităm să ne amintim ce înseamnă cu adevărat Pastele: iubire, iertare, liniste, familie, oameni care rămân.

Poate anul ăsta nu ai totul aranjat perfect.

Dar poți avea ceva mai important:

pe cei care contează cu adevărat, lângă tine.

“Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.”

Oare la Înviere, lăsăm să învie în noi cuvintele lui Hristos?

Câtă iubire mai avem, unii pentru ceilalți? Ce lăsăm să ne cuprindă? Orgoliul sau iertarea?

Graba sau prezența? Indiferența sau compasiunea?

Paștele nu vine să ne impresioneze.

Vine să ne trezească. Fă-l să conteze!

Paste luminat și binecuvântat!

Hristos a Înviat!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Cele mai noi

Trimite acest link pe