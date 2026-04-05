Elena Udrea se dezlănțuie pe Facebook, după ce a aflat că un oligarh din Ucraina a achiziționat fabrica ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) de la Roman.

Ea spune că aceasta este o dovadă că statul român nu are viziune economică, nu are strategie industrială, că nu investește și nu reconstruiește. Elena Udrea numește această vânzare drept un act de „trădare națională”.

„Un oligarh din Ucraina (cum, și Ucraina are oligarhi??? Eu credeam ca doar Rusia!!!) a cumpărat fabrica Petrotub de la Roman.

Asta nu e doar o vânzare, nu doar încă o dovada ca statul român nu are nicio viziune economică, nicio strategie industrială, ca nu își sprijină propriile companii, nu investește, nu reconstruiește.

Este trădare națională!

Pentru ca oligarhii ucrainieni prosperă și pe banii românilor, care contribuie la “pachetele de ajutor pentru Ucraina”, cum ar fi ultimul aprobat de UE, de 45 de miliarde de euro pentru 2026! Pe lângă un împrumut de 90 miliarde de euro!!! (presupun ca știți cu cât se împrumută o companie românească, DACĂ se poate împrumuta!!).

În timp ce “pachetele” pentru români sunt doar cu taxe și impozite mărite, cu măsuri fiscale de împovărare grea a companiilor românești, pe care le duce la faliment!”, a spus Elena pe Facebook.

Elena Udrea își continuă pledoaria și spune că „dacă un român ar fi fost sprijinit să cumpere Petrotub (sau fabrica de țevi de la Iași luată de alt oligarh ucrainean, Ahmetov) era corupție, dacă o ia un oligarh din Ucraina, e solidaritate cu “poporul ucrainean”!”.

„Se repetă prostia, lașitatea si slugărnicia de la supra achiziția vaccinurilor din perioada Covid. Doar ca la o scara mult mai mare. Si din nou unii câștigă, bani, poziție strategica și influență economica și politică, în timp ce România există doar ca să execute ordine și să plătească.

Si, in timp ce românul, tot mai amărât, trebuie să aibă “solidaritate”, oligarhii lor prospera și ne cumpără la bucată economia. Uite cum nu mai e o problemă cu oligarhii, dacă vin de unde trebuie! Europa ia de la oligarhii lui Puțin și da oligarhilor lui Zelenski!

P.S. Florii binecuvântate! Să ne dea Dumnezeu “Împăratul” care sa facă din aceasta tara, devenită “ peșteră de tâlhari” ceea ce ar putea fi, “Grădina Maicii Domnului”! Osana!”, a conchis Elena Udrea.

Compania industrială ucraineană Interpipe a anunțat recent încheierea acordului de achiziție a fabricii ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman, începând cu 31 martie 2026, conform Interfax.

Potrivit unui comunicat de presă, tranzacția reprezintă un pas important în strategia companiei de a-și extinde prezența în Europa și de a-și consolida poziția pe piețele regionale cheie.

AMTP din Roman este un producător renumit de țevi din oțel fără sudură pentru consumatorii din întreaga Europă, dar și dincolo de aceasta.

Autorul recomandă:

