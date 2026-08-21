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EXCLUSIV | Bizara grabă în schimbarea șefului ONJN! SURSE | Dosarul Ciucu, unul dintre posibilele motive ale lui Bolojan

EXCLUSIV | Bizara grabă în schimbarea șefului ONJN! SURSE | Dosarul Ciucu, unul dintre posibilele motive ale lui Bolojan
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Premierul demis, Ilie Bolojan, ar urma să schimbe conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), măsură care ar avea legătură cu dosarul primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, acuzat de corupție, potrivit surselor Gândul.

Astfel, la vârful instituției ar urma să fie adus Valentin Tomescu, actualul șef al Serviciului Teritorial Sud Est al ONJN. Potrivit surselor citate, mutarea ar avea legătură cu dosarul lui Ciprian Ciucu, în care o piesă-cheie este Odeta Nestor, fosta șefă ONJN online. Vezi AICI cum Odeta Nestor și Denise Rifai au pus umărul la inculparea lui Ciprian Ciucu.

Cine este Valentin Tomescu

Valentin Tomescu, al cărui nume este vehiculat pentru șefia ONJN, ar fi apropiat al celui mai mare operator de jocuri de noroc din Constanța. Acesta ar fi făcut parte, la rândul său, din grupul de apropiați ai fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, potrivit economica.net.

Tomescu ar fi plecat dintr-o poziție modestă, de funcționar la Primăria Agigea, dar ar fi avut o ascensiune fulminantă. Potrivit datelor publice, la un concurs organizat de Direcția Antifraudă Constanța, Tomescu a obținut nota 4,5. Cu toate acestea, a urcat rapid în ierarhia ONJN, propulsat de fostul său șef, Mihail-Silviu Pocora, și el un personaj controversat, eliberat din funcția de vicepreședinte al Oficiului în aprilie 2024.

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