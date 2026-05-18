Facturi reduse cu 2.200 de euro pentru gospodăriile europene, în fiecare an. Soluția experților

Potrivit unui nou raport, electrificarea este „cel mai puternic instrument” prin care europenii pot reduce facturile la energie.

Trecerea la sisteme de încălzire ecologice poate „tăia” facturile la energie ale gospodăriilor din UE cu mii de euro anual, relevă un studiu al think tank-ului danez CONCITO, citat de Euronews.

Astfel, investițiile în pompe de căldură și mașini electrice ar aduce economii formidabile.

Economiile ar fi și mai mari dacă guvernele țărilor UE vor modifica taxele pe energie și dacă electricitatea va fi consumată mai mult în afara orelor de vârf.

Specialiștii au analizat situația în 5 țări europene și au constatat că economiile diferă în funcție de prețurile locale la energie și de consumul fiecări gospodării.

Cu toate acestea, economiile au fost considerate „substanțiale”, media la nivelul UE fiind de aproximativ 2.200 de euro pe an.

Ce economii pot fi făcute

Raportul arată că o gospodărie din Germania ar putea economisi cel puțin 1.950 de euro în fiecare an dacă trece la o pompă de căldură și la un vehicul electric, echivalentul unui an de încălzire gratuită.

În Spania, economiile ajung la aproximativ 2.000 de euro în fiecare an, echivalentul a 22 de luni de electricitate gratuită.

Franța ar avea economiile cele mai mari, cu 3.070 de euro anual pentru fiecare gospodărie.

În Polonia și Italia, economiile estimate sunt de 1.870 euro, respectiv 1.780 euro pe an.

Potrivit CONCITO, estimările se bazează pe date Eurostat adunate înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran și Israel.

Experții subliniază că războiul din Orientul Mijlociu cresc interesul pentru energie verde.

Obstacole în calea electrificării

Cea mai mare temere a gospodăriilor care vor să treacă la încălzire și transport electrificat este legată de costurile inițiale.

Subvențiile vizate de 4.500 de euro ar putea reduce perioada de amortizare a unei pompe de căldură la 5 ani pentru o gospodărie din UE.

În privința mașinilor, multe din ele costă acum la fel ca și cele pe benzină. De asemenea, multe state din UE oferă stimulente pentru cumpărarea de mașini electrice și pentru instalarea infrastructurii de încărcare, cum ar fi Programul Rabla în România.

