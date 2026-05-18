Actorul Javier Bardem îi atacă pe Trump, Putin și Netanyahu, într-un discurs la Festivalul de la Cannes: „Masculinitate toxică ce ucide mii de oameni”

Actorul spaniol Javier Bardem a lansat un discurs extrem de dur la Festivalul de Film de la Cannes, unde i-a criticat pe Donald Trump, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, acuzându-i de „masculinitate toxică” și de alimentarea războaielor și violenței globale în urmă cărora mii de oameni nevinovați mor.

Actorul spaniol Javier Bardem a provocat controverse la Festivalul de Film de la Cannes după un discurs extrem de critic la adresa președintelui Donald Trump, a liderului rus Vladimir Putin și a premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit The Indepdendent.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate duminică, câștigătorul premiului Oscar a susținut că „masculinitatea toxică” manifestată de liderii politici contribuie la conflicte, violență și pierderi masive de vieți omenești.

„Am 57 de ani, vin dintr-o țară foarte misogină numită Spania, unde există o medie de două femei ucise, pe lună, de foștii lor soți sau foștii lor iubiți, ceea ce este oribil (…). Am luat-o razna? Omorâm femei pentru că unii bărbați cred că le dețin, le posed?”, a declarat Javier Bardem.

Actorul a afirmat că această problemă se reflectă și la nivel politic internațional.

„Această problemă îi privește și pe președintele Donald Trump, pe liderul rus Vladimir Putin și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu”, a spus Javier Bardem, acuzându-i că au „un comportament masculin extrem de toxic, care duce la mii de decese”.

Javier Bardem: „Genocidul din Gaza încă este comis”

Actorul spaniol a fost unul dintre cei mai vocali critici ai ofensivei israeliene din Fâșia Gaza, lansată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. În timpul conferinței de la Cannes, Javier Bardem a acuzat din nou Israelul de „genocid”, o acuzație respinsă constant de autoritățile israeliene.

„Încă este comis” un „genocid. Este un fapt. Poți încerca să-l justifici, să-l explici, dar este un fapt. Dacă îl justifici cu tăcerea sau sprijinul tău, ești pro-genocid”, a declarat actorul.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, ofensiva israeliană a provocat moartea a peste 72.000 de persoane, dintre care mai mult de jumătate ar fi femei și copii.

Israelul respinge însă acuzațiile de genocid și susține că operațiunile militare au fost declanșate ca răspuns la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în urma căruia au murit 1.221 de persoane, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date israeliene.

Rol nou pentru Javier Bardem la Cannes

Javier Bardem participă anul acesta la Festivalul de Film de la Cannes cu pelicula „The Beloved”, regizată de Rodrigo Sorogoyen.

În film, actorul interpretează rolul unui regizor cu un temperament exploziv, într-o producție care a avut premiera sâmbătă și care a atras deja atenția criticilor internaționali.

Actorul spaniol a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în 2008, pentru interpretarea sa din filmul „No Country for Old Men”.

