Prima pagină » Actualitate » De ce plătesc românii mai mult pentru energie. Anunțul oficial al ministrului Energiei: ”Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public”

De ce plătesc românii mai mult pentru energie. Anunțul oficial al ministrului Energiei: ”Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public”

06 feb. 2026, 21:35, Actualitate
De ce plătesc românii mai mult pentru energie. Anunțul oficial al ministrului Energiei: ”Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public”

Costurile ridicate ale energiei electrice din România sunt influențate direct de dependența încă mare de cărbune și de întârzierile proiectelor menite să modernizeze sistemul energetic. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că lipsa reformelor și investițiilor la timp a dus la situația actuală, în care consumatorii resimt efectele prin facturi mai mari.

 Cărbunele scump și investițiile întârziate mențin prețurile ridicate

Dragoș Pîslaru a explicat că una dintre principalele cauze ale tarifelor mari la energie este utilizarea cărbunelui în producția de electricitate, proces care implică cheltuieli semnificative. Potrivit acestuia, materia primă folosită are o calitate redusă, iar costurile logistice sunt ridicate, deoarece, în anumite situații, cărbunele este transportat cu camioanele de la exploatări până la centralele energetice.

„Avem o ineficiență clară, pierderi mari în sector și o afectare directă a prețului la energie. Aceste realități sunt mai puțin discutate în spațiul public, unde accentul cade aproape exclusiv pe Green Deal”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a subliniat că România nu poate renunța brusc la producția de energie pe bază de cărbune fără să dispună de soluții alternative funcționale. În condițiile în care sistemul energetic depinde tot mai mult de surse regenerabile, cărbunele rămâne esențial pentru stabilitatea rețelei, mai ales în sezonul rece, când producția din surse solare și eoliene scade.

În paralel cu eliminarea treptată a energiei produse pe bază de cărbune, autoritățile au convenit dezvoltarea unor centrale pe gaze naturale, finanțate din fonduri europene. Proiectele de la Mintia și Iernut ar fi trebuit să preia rolul capacităților pe cărbune, însă implementarea lor a fost amânată ani la rând, în ciuda finanțărilor disponibile.

„De ani de zile ne certăm cu Comisia Europeană să nu închidem cărbunele, pentru că nu avem ce pune în loc. Iar motivul este simplu. Nu ne-am făcut temele și nu am implementat proiectele pentru care aveam bani”, a concluzionat ministrul.

AUTORUL RECOMANDĂ

100 euro în plus primesc românii care fac acest lucru. Termenul limită este 31 martie 2026

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie la CFR și Electrificare CFR pentru un posibil abuz de poziţie dominantă

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală
22:10
Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și un director adjunct din Poliția Locală
ACTUALITATE Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură
22:05
Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură
EXTERNE Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu
21:11
Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu
MEDIU Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral. Beach Baruri sau restaurante au fost deja dărâmate. Vor fi analizate și blocuri
20:38
Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral. Beach Baruri sau restaurante au fost deja dărâmate. Vor fi analizate și blocuri
ACTUALITATE Ce i-au cerut românii Anei lu’ ANAF, chatbot-ul oficial al Fiscului, în 2026
20:31
Ce i-au cerut românii Anei lu’ ANAF, chatbot-ul oficial al Fiscului, în 2026
UTILE Ce spune legea și care sunt riscurile. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar
19:54
Ce spune legea și care sunt riscurile. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Veste tristă: Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: 'Simt nevoia să vă cer ajutorul'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Cum poate o singură noapte de somn să dezvăluie peste 100 de riscuri medicale?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii interzic internetul pentru că nu au discernământ, dar pot să își schimbe genul”
22:30
Dan Dungaciu: „Europenii interzic internetul pentru că nu au discernământ, dar pot să își schimbe genul”
FLASH NEWS Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear
22:02
Negocierile nucleare dintre SUA și Iran din Oman se lovesc de obstacole majore. Iranul refuză să renunțe la programul său nuclear
ȘOCANT Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil
21:29
Incident de necrezut în Franța. O persoană mascată a aruncat o grenadă într-un salon de înfrumusețare. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil
FLASH NEWS Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași
20:38
Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași
TEHNOLOGIE Oamenii de știință din China construiesc cea mai puternică armă cu microunde din lume. La ce o pot folosi chinezii
19:36
Oamenii de știință din China construiesc cea mai puternică armă cu microunde din lume. La ce o pot folosi chinezii
VIDEO Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea AI pentru clonarea vocii persoanelor apropiate
19:13
Experții MAI au identificat o nouă metodă de fraudă: folosirea AI pentru clonarea vocii persoanelor apropiate

Cele mai noi

Trimite acest link pe