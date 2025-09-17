Rezerva Federală (Fed), instituția bancară centrală din Statele Unite, a decis, miercuri seară, reducerea dobânzii de referință pentru prima dată anul acesta, după criticile vehemente ale președintelui Donald Trump.

”Indicatorii recenți sugerează moderarea creșterii activităților economice în prima jumătate a anului. Ritmul creării locurilor de muncă a încetinit, iar rata șomajului a crescut ușor, deși rămâne la un nivel scăzut. Inflația a crescut și rămâne la un nivel destul de ridicat. Comitetul Federal al Piețelor Deschise încearcă să atingă un nivel ocupațional maxim și o rată a inflației de 2,0% pe termen lung. Incertitudinea asociată perspectivelor economice rămâne ridicată”, anunță Rezerva Federală (Fed).

Pe fondul apelurilor insistente ale președintelui Donald Trump în sensul relaxării politicii monetare, Rezerva Federală a redus dobânda de referință cu 0,25%, până la intervalul 4,0%-4,25%. Este prima dată în 2025 când Rezerva Federală, instituția bancară centrală din SUA, reduce dobânzile.

”Vom continua să monitorizăm implicațiile datelor despre perspectivele economice. Comitetul va fi pregătit că ajusteze poziția în materie de politică monetară dacă vor apărea riscuri care ar împiedica atingerea obiectivelor fixate”, subliniază Rezerva Federală.

Președintele Fed, Jerome Powell, i-a transmis constant lui Donald Trump că a evitat relaxarea politicii monetare din cauza incertitudinii generate de politicile comerciale marcate de tarife vamale.

”Noi am menținut nivelul dobânzilor când am observat cuantumul tarifelor, iar toate prognozele privind inflația au crescut ca efect al tarifelor. Noi nu am reacționat excesiv, chiar nu am reacționat deloc, ci pur și simplu avem răbdare, ținând cont de faptul că economia SUA este într-o situație bună, credem că este prudent să așteptăm și să aflăm mai multe, pentru a ști ce efecte pot apărea”, afirmat Jerome Powell în iulie.

Foto: Profimedia

