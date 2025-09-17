Prima pagină » Știri externe » Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației

Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației

17 sept. 2025, 13:05
Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației

Ministrul de Interne al Franței, Bruno Retailleau, a dat asigurări că nu va rămâne „automat” în funcție în următorul Guvern, exprimându-și, totodată, îngrijorările cu privire la greva care se va desfășura joi.

Președintele partidului Republicanilor a indicat că nu va ezita să demisioneze dacă „ne vom împotmoli în manevre politice și nu vom asculta poporul francez”, reiterând că partidul său „nu face parte din majoritatea prezidențială”.

De asemenea, Retailleau a avertizat asupra unei eventuale mobilizări masive, joi, declarând că există posibilitatea ca autoritățile să se confrunte cu blocaje și alte daune provocate de mulțime.

„Mă aștept la o mobilizare foarte puternică. Va fi o zi hibridă, deoarece riscăm să ne confruntăm dimineața cu blocaje, sabotaje și mici grupuri de extremă-stânga care vor să provoace daune și care sunt extrem de violente”, a avertizat Retailleau, citat de cotidianul Le Figaro.

Ministrul de Interne anticipează între „5.000 și 10.000 de de persoane care vor veni să lupte și să provoace daune” în cadrul demonstrațiilor, „motivate de ură anti-autorități, iar acest lucru va fi greu de gestionat”.

Noul premier adoptă măsuri reformatoare în Guvern

Între timp, noul premier francez, Sebastien Lecornu, și-a pus în aplicare politica reformatoare. Acesta a publicat, miercuri, decretul prin care elimină beneficiile „pe viață” ale foștilor miniștri, care includeau utilizarea unui vehicul, angajarea unui șofer și obținerea protecției polițienești.

„Decretul limitează la zece ani de la data încetării mandatului perioada în care prim-miniștrii beneficiază de un vehicul de serviciu și un șofer”, arată decretul.

Această măsură va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și se va aplica foștilor premieri „care au părăsit funcția în urmă cu mai mult de zece ani”.

