17 sept. 2025, 19:26, Știri externe
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat, miercuri, în Bundestag, reforme fundamentale în sistemul de asistență socială, deși opoziția de extremă-dreapta și de stânga a denunțat cheltuielile militare excesive ale Guvernului de la Berlin.

Dezbaterea generală este în fiecare an unul dintre cele mai fierbinți evenimente din Bundestag, o oportunitate ca opoziția să critice politicile Guvernului. În mod tradițional, începutul dezbaterii aparține principalului partid de opoziție. Alice Weidel, liderul formațiunii Alternativă pentru Germania (AfD, extremă-dreapta), l-a criticat dur pe cancelarul Friedrich Merz, acuzându-l de încălcarea promisiunilor de campanie și de încurajarea războiului, în contextul pozițiilor față de ofensiva israeliană în Fâșia Gaza și al sprijinului acordat Ucrainei.

”Cancelarul Merz și-a încălcat toate promisiunile de campanie, inclusiv cea privind revenirea la energia nucleară și privind eliminarea taxei pe electricitate. Bugetul prezentat de Guvern este fără măsură și fără sens”, a declarat Alice Weidel.

Friedrich Merz a respins acuzațiile și a anunțat reforme fundamentale, pledând pentru măsuri care să permită funcționarea în continuare a statului asistențial.

”Nu trebuie să se simtă nimeni în țara noastră în sărăcie sau fără oportunități de lucru. Acesta este un element central al sistemului nostru social, iar măsurile sociale trebuie plasate într-un nou cadru”, a afirmat liderul de la Berlin, cerând reformarea sistemului de pensii, a asigurărilor medicale și a indemnizațiilor sociale.

”Reformele nu vizează ajungerea la o situație de mai puțină corectitudine, ci la un consens asupra a ceea ce este corect în vremurile noastre. Reformele sunt inevitabile”, a subliniat Merz, potrivit publicației Bild.

Heidi Reichinnek, unul dintre liderii partidului Die Linke, a denunțat problemele bugetare generate de cheltuielile excesive pentru apărare.

