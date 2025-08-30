Financial Times: Noul capitalism PATRIOTIC al Americii /Statele Unite tind să adopte un model economic specific Chinei

Administrația Donald Trump tinde să introducă un model economic centralizat în Statele Unite, asemănător cu cel aplicat de China, impunând controale asupra prețurilor și asupra investițiilor, din rațiuni de securitate națională, ceea ce se aseamănă cu doctrina ”capitalismului patriotic”, comentează cotidianul Financial Times.

Nu există săptămână în care Howard Lutnick, fostul broker de pe Wall Street devenit secretar al Comerțului, să nu facă declarații surprinzătoare. Marți, Lutnick a fost întrebat despre decizia de a plăti 8,9 miliarde de dolari pentru cumpărarea unei participații de 10% în compania Intel. A sugerat apoi că agențiile guvernamentale ar putea cumpăra acțiuni în grupul Lockheed Martin.

Motivul? Lockheed depinde atât de mult de contracte militare încât ”practic este o ramură a Guvernului SUA” – o idee care îi va deruta pe promotorii modelului economiei de piață. Iar, luna trecută, Pentagonul a cheltuit 400 de milioane de dolari pentru a cumpăra 15% din pachetul de acțiuni al firmei MP Materials, specializată în procesarea mineralelor rare.

Trump aplică modelul economiei centralizate din rațiuni de siguranță națională

”În țara în care s-ar presupune că ar exista piețe libere, aproape că a fost instituit control asupra prețurilor în sectorul minier. Iar acest lucru ar putea fi contagios”, comentează cotidianul Financial Times, într-un editorial semnat de Gillian Tett. ”Ce ar putea crede investitorii? O lecție evidentă este că Președinția SUA este preocupată profund de securitatea națională, în special de mineralele rare. Nu este nimic surprinzător, ținând cont de dominația exercitată de China asupra magneților destinați echipamentelor civile și militare și de faptul că Beijingul deține 55% din activitățile miniere globale și 70% din cele de procesare. Poate că abordarea este corectă în sectorul magneților. Dar este surprinzătoare tăcerea față de ingerințele lui Trump în sectoare care nu au legătură cu securitatea națională, spre exemplu cel al restaurantelor, mai ales într-un moment în care persoane din mediile de afaceri l-au criticat pe Zohran Mamdani, candidat la postul de primar al orașului New York, pentru evocarea ideii «socialiste» de înființare a unor magazine alimentare municipale”, subliniază editorialistul. ”În urmă cu două decenii, liderii occidentali observau tendința Chinei de a deveni «mai americană», în sensul adoptării principiilor capitaliste, ale economiei de piață. Acum, se pare că Statele Unite devin mai chineze”, concluzionează editorialistul Gillian Tett.

Foto: Profimedia

