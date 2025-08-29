Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat vehement atitudinea omologului său rus, Vladimir Putin, față de organizarea summitului Rusia-Ucraina, cerând aplicarea de noi sancțiuni masive dacă se va demonstra că liderul de la Kremlin nu își respectă angajamentele față de Washington.

Emmanuel Macron l-a acuzat pe Vladimir Putin că nu respectă angajamentele asumate față de președintele SUA, Donald Trump, privind organizarea summitului Rusia-Ucraina.

”În mod evident, am discutat cu Friedrich Merz, cancelarul german, noi vrem să sperăm că o asemenea reuniune bilaterală, despre care președintele Putin s-a angajat față de președintele Trump, când noi eram la Washington, această propunere a fost lansată când noi eram împreună, acum câteva săptămâni, apelul a generat șase propuneri ale președintelui Putin față de președintele Trump, una fiind că se va întâlni cu președintele Zelenski. Dacă această reuniune nu se va derula până luni, termenul fixat de președintele Trump, cred din nou că acest lucru va însemna că președintele Putin l-a luat în derâdere pe președintele Trump. Nu cred că este un lucru bun pentru noi, iar acest lucru nu poate rămâne fără răspuns”, a afirmat Emmanuel Macron. ”Vom vorbi din nou cu președintele Trump în weekend, sper că reuniunea va fi programată și se va derula, sper că se va derula și reuniunea trilaterală. Dacă vom constata din nou săptămâna viitoare că încă o dată, după luni de promisiuni neonorate, va fi la fel, vom propune sancțiuni primare și secundare care să constrângă Rusia să revină la masa negocierilor”, a avertizat Emmanuel Macron.

De altfel, Emmanuel Macron l-a acuzat pe Vladimir Putin că a intrat într-o ”derivă autoritaristă și autocrată”, prin manifestări de ”imparialism revizionist”, resimțite de Ucraina și Georgia.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Rusia le transmite europenilor că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie stabilite DUPĂ acordul de pace /”Este important să înțeleagă”