Florin Cîțu contestă victoria fiscală anunțată de Guvern: „Creșterea TVA aduce doar 0,1% din PIB. Nota de plată o achită românii”

Fostul premier Florin Cîțu critică datele prezentate de Guvern în ceea ce privește veniturile record din TVA și susține că evoluția este „o falsă reușită”, obținută exclusiv prin taxarea mai dură și printr-o inflație accelerată.

„Inflația în septembrie și octombrie 2025 este dublă față de aceeași perioadă din 2024 — și față de restul anului. Dacă vrem o comparație corectă, trebuie să ne uităm la încasările din TVA ca procent din PIB. Acolo vedem adevărul: creșterea TVA a adus venituri suplimentare de doar 0,1% din PIB. Doar atât.”

Fostul premier susține că măsurile fiscale din vară produc doar un impuls temporar, în timp ce costurile pentru economie apar pe termen mediu și lung.