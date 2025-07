Florin Cîțu: „Știți ce rating are CEC-ul? Junk”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Florin Cîțu, fost prim-ministru al României, a vorbit despre dezastrul din sistemul bancar de stat. Invitatul a criticat modelul actual de administrare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Florin Cîțu: „Singura pe care ar putea să o folosească o perioadă este Banca de Investiții”

Cîțu a făcut un inventar al instituțiilor bancare și de garantare pe care le deține statul român și a subliniat că majoritatea sunt inutile.

„Revenim la sistemul bancar pentru că este foarte important. Astăzi, România are o bancă, CEC-ul, are Exim Bank-ul, are o bancă de investiții pe care tocmai a făcut-o, mai are Banca Românească, mai are fondul de garantare, mai are fond de contagarantare. Deci un stat nu are nevoie. Singura pe care ar putea să o folosească o perioadă este Banca de Investiții.”, spune Florin Cîțu.

Florin Cîțu: „Statul român nu are competențe să administreze active financiare”

Fostul ministru de Finanțe a criticat faptul că statul pompează bani în instituții bancare cu performanță slabă.

„Statul român nu are competențe să administreze active financiare. Adică se împrumută la 6,6. Știți ce rating are CEC-ul? Junk. Deci banca statului pe care noi nu vrem să o privatizăm are rating junk. Dar noi suntem mândri de ea și am mai băgat un miliard acum. Deci nu avem bani, suntem morți. Am mai băgat un miliard în CEC și un miliard în Exim Bank. Dar noi avem bani, nu avem probleme”, afirmă Cîțu.

„Eram ministrul Finanțelor și am vrut să schimb oamenii”

Cîțu a mai povestit că, deși a ocupat poziții de putere, nu a reușit să reformeze conducerea băncilor de stat.