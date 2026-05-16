Prima pagină » Știri externe » Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China

Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

După ce președintele Donald Trump a îndemnat Taiwan să „se calmeze” pe tema independenței față de Beijing, Taipei a ripostat. 

Președintele american a fost între 13 și 15 mai 2026 la Beijing, unde s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping, care revendică Taiwanul și a îndemnat armata populară de eliberare să se pregătească pentru „reunificare” până în anul 2027.

Trump: Nu doresc un război la 9.500 de mile

Trump susține că a discutat pe mai multe teme cu omologul său chinez, inclusiv despre soluționarea războiului cu Iran și a crizei petroliere.

Președintele a afirmat într-un interviu cu Fox News de vineri că nu dorește să provoace un război la 15.000 km de SUA cu China pentru independența Taiwanului.

Reacția Taiwanului

Guvernul de la Taipei a ripostat cu un mesaj prin care își reafirmă suveranitatea și independența:

„Taiwan este o națiune democratică suverană și independentă și nu este subordonată Republicii Populare Chineze. Beijingul nu are dreptul să facă revendicări asupra Taiwanului”.

Taiwan: scurt istoric

Taiwanul sau Republica Chinei este o națiune insulară autonomă, situată între Mările Chinei de Est și de Sud. Taiwan a fost o insulă populată de 25.000 de ani, iar în urmă cu 6.000 de ani a fost populat de către strămoșii indigenilor taiwanezi.

Migrația chinezilor în masă a început pe durata stăpânirii coloniale olandeze. În  1683, insula a fost anexată de Imperiul Dinastiei Qing și cedată Imperiului Japonez în 1895.

Republica Chinei s-a format după ce a fost răsturnată dinastia Qing în 1912, iar Sun Yat-sen și-a asumat conducerea Chinei. În 1927, s-a declanșat războiul civil între partidul Kuomintang condus de Chiang Kai-shek și Partidul Comunist Chinez condus de Mao Zedong.

După cel de-al Doilea Război Mondial, comuniștii maoiști au dobândit control total asupra Chinei continentale și au proclamat oficial fondarea Republicii Populare Chineze, iar guvernul Republicii Chineze s-a mutat în Taiwan din 1949.  În prezent, populația etnică este compusă din 95% populație Han și 2,5% indigeni.

Pe insulă sunt vorbite mai multe limbi: mandarina, hokkien, hakka, formosan, matsu, wuqiu etc.  28% din populație este de religie budistă, 24% este taoistă, 7% este creștină, iar 27% este atee.

De ce din 1950 până în 2026, Taiwanul a fost vital pentru SUA?

Din anii 1960, Taiwanul s-a dezvoltat rapid pe plan economic și s-a industrializat la scară largă. Deși „Miracolul Taiwanez” era foarte mediatizat în „lumea liberă” pe durata Războiului Rece, Taiwanul era o dictatură militară condusă sub legea marțială impusă de un singur partid (Kuomintang). Abia din 1996, republica autonomă s-a orientat către o democrație și pluripartidism.

În secolul 21, Taiwanul a devenit a 21-a putere economică mondială și un mare producător de cipuri, oțel, mașini, electronice și produse chimice. Din perspectiva sistemului de sănătate, libertăților civile și dezvoltare umană, Taiwanul a devenit o țară exemplară. Cele mai multe cipuri ale companiilor  Intel, Nvidia și AMD (pilonii industriei jocurilor video din SUA)  sunt fabricate în Taiwan.

Însă, statutul internațional al Taiwanului este disputat. Din 1971,  Taiwanul nu mai este membru ONU după ce Republica Populară Chineză a devenit membru oficial al organizației, precum și membru permanent al Consiliului de Securitate.

Numai 12 state recunosc oficial Taiwanul ca stat (Guatemala, Haiti, Belize, Insulele Marshall, Palau, Paraguay, Sf. Lucia, Sf. Kitts și Nevis, Sf. Vincent, Grenadines, Tuvalu și Vatican).

SUA nu au susținut oficial nici independența Taiwanului, dar nici revendicările Chinei asupra insulei. De fapt, mai multe administrații prezidențiale la rând de la Washington DC chiar au furnizat armament Taiwanului pentru a se apăra în fața agresiunii chineze.

Clasa politică taiwaneză este divizată. Coaliția Pan-Albastră favorizează reunificarea cu China continentală și identitatea chineză, dar numai sub regimul democrat al Republicii Chineze. Coaliția Pan-Verde susține independența Taiwanului și identitatea națională taiwaneză.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Trump semnalează că se opune independenței Taiwanului: „Ar presupune să ducem un război la 15.000 km. Nu vreau asta. Vreau să calmez China”

Recomandarea video

Citește și

PROTEST Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
17:06
Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
FLASH NEWS Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
10:53
Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
CONTROVERSĂ Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
10:25
Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
ANALIZA de 10 Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
10:00
Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
FLASH NEWS Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”
09:36
Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”
APĂRARE Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
09:01
Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
Mediafax
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Click
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Localul celebru al lui Florin Călinescu a fost scos la vânzare. Suma cerută este amețitoare
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
De ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni. Ce spun psihologii despre metal, furie și anxietate
VIDEO Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
17:30
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
FINANȚE Lista activităților pentru care românii sunt obligați să folosească RO e-Factura, de la 1 iunie 2026. Amenzile pot ajunge și la 10.000 de lei
17:25
Lista activităților pentru care românii sunt obligați să folosească RO e-Factura, de la 1 iunie 2026. Amenzile pot ajunge și la 10.000 de lei
Ilie Bolojan critică proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”. Culmea, miniștrii PNL s-au ocupat de “dezastrul” care azi îl scandalizează pe premierul demis
16:55
Ilie Bolojan critică proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”. Culmea, miniștrii PNL s-au ocupat de “dezastrul” care azi îl scandalizează pe premierul demis
UTILE Motivul surprinzător pentru care nu reușești să slăbești și ai pofte alimentare exagerate
16:45
Motivul surprinzător pentru care nu reușești să slăbești și ai pofte alimentare exagerate
ALERTĂ Comitet pentru situații de urgență la Ministerul Mediului. Cod portocaliu de inundații
16:30
Comitet pentru situații de urgență la Ministerul Mediului. Cod portocaliu de inundații

Cele mai noi

Trimite acest link pe