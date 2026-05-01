Pensii cu 60% mai mari pentru această categorie de pensionari: 1.200.000 de români sunt afectați

Pensii cu 60% mai mari pentru această categorie de pensionari. 1,2 milioane de români sunt afectați.

Există o țară în Europa unde 1.200.000 de români iau o pensie mai mare decât au contribuit.

Urmează, însă, falimentul. În Spania, se contribuie prea puțin, de către un număr prea mic de angajați.

În schimb, cresc pensiile în mod constant, iar numărul pensionarilor este tot mai mare.

În România se întâmplă un proces similar. Numărul pensionarilor va crește cu 1.000.000 în următorii 3-4 ani.

Din păcate, numărul nașterilor va fi la jumătate. Nu va trece mult până când numărul pensionarilor va fi egal cu al angajaților.

În prezent, sunt 4 pensionari la 5 angajați. Pensiile trebuie indexate cu inflația potrivit legii, la fiecare 1 ianuarie al anului.

Nu mai există, însă, bani. O creștere cu 1% anuală a pensiilor înseamnă un efort bugetar de 250.000.000 euro.

La data de 1.01.2027 indexarea în România ar trebui să se facă cu 13%. Costul indexării va ajunge la 2,8 miliarde anul viitor.

În 2045, pensia va fi de numai 35% din ultimul salariu, în acest ritm. Acum, pensia românilor reprezintă aproape 50% din salariu.

Ce se întâmplă cu pensiile în Spania

În Spania trăiesc 1,2 milioane de România. Ei și-au făcut calculele, după cum scrie eleconomista.

Statisticile spaniole arată că, în medie, fiecare euro plătit de angajați drept contribuție la sistemul de pensii se transformă în 1,62 euro plătiți la pensie.

Asta demonstrează că pensiile sunt cu 62% mai mari decât valoarea contribuțiilor.

Conform proiecțiilor demografice ale Comisiei Europene, raportul va fi de 2,14 în anul 2045 și de 2,20 în 2065.

În „traducere liberă”, până la mijlocul secolului, pentru fiecare euro contribuit se vor plăti 2 EURO la sistemul de pensii din Spania.

O situație similară va „bântui” și România. Politicienii refuză să recunoască inevitabilul. Sumele strânse la bugetul de pensii sunt mult mai mici decât nevoile pentru plata lor. Diferența va fi tot mai mare.

